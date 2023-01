Exigen docente y director para primaria Club de Leones

Padres de familia de la escuela primaria Club de Leones de Tuxtla Gutiérrez, tomaron el plantel el martes ante la falta de maestro y director, lo cual deja sin clases a un grupo completo.

Desde las 07:00 horas el grupo de inconformes bloqueó la 9ª Norte, entre 1ª y 2ª Oriente, para ejercer presión a las autoridades que únicamente han dado largas para resolver este tema.

Recordaron que desde septiembre el grupo de 4º A es el afectado, ya que los alumnos no están recibiendo clases con regularidad.

Marcos Gálvez, padre de familia y vocero de los inconformes, detalló que este problema se está haciendo añejo, pues han tenido que pagar a un docente particular para que los alumnos no se atrasen en su educación y este es un gasto que ya no pueden costear.

“Ahorita no tienen maestros los 42 alumnos, además tampoco tenemos director porque se acaba de jubilar, y no han hecho caso a nuestra demanda”, indicó.

Dijo que la escuela ha realizado los trámites correspondientes, ha mandado oficios, sostenido reuniones, sin embargo, las autoridades educativas no han dado solución.

“En esta escuela las jubilaciones son el problema. Se ha jubilado la maestra de este grado; el director se jubiló la semana pasada y próximamente tres docentes se van a jubilar. Nos vamos a quedar sin maestros”, expresó.

La Secretaría de Educación Federalizada ha tomado una actitud cómoda en este sentido, pues la solución que ha planteado es que la subdirectora sea quien dé clases frente a grupo, lo cual sería imposible de cumplir por las dos funciones que desempeñaría.

“Son demasiados alumnos, por lo que será imposible cumplir con un trabajo a cabalidad, además es responsabilidad de las autoridades solucionar este problema que se puede agudizar”, dijo.

Los padres de familia señalaron que son 750 alumnos a los que se les debe garantizar su educación.