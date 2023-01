Cruz Roja cubre mayoría de emergencias

En este arranque de 2023 la Cruz Roja Mexicana realizó la mayor parte de atenciones gratuitas vía 911 en la capital chiapaneca, detalló la delegación en la entidad.

Ignacio de Jesús Albores Hernández, coordinador estatal del área de socorros, dio a conocer que en ciertos días de la semana el 95 % de las emergencias las cubre la benemérita institución.

A pocos días de haber iniciado 2023, la Cruz Roja Mexicana, delegación Chiapas, informa que se han cubierto más de 366 servicios de emergencia en las 18 delegaciones distribuidas en todo el estado, siendo la delegación Tuxtla la que más demanda tiene.

La coordinación de socorros informó que en 2022 se dio respuesta a los mil 295 servicios de emergencias totales, casi más de mil servicios mensuales en la entidad, siendo las delegaciones de Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de Las Casas las que más atenciones brindaron.

Panorama

El crecimiento de la capital del estado, que cuenta con más de 604 mil habitantes, ha resultado un desafío para cubrir las emergencias que salen del 911. Actualmente realiza una campaña para ampliar el parque vehicular de ambulancias.

Precisó que de la colecta anual y otros servicios que brinda la benemérita institución sale para cubrir los gastos operativos, que son: compra de combustible, pago de servicios (agua, luz, teléfono, internet), material de curación, oxígeno, mantenimiento de edificios, mantenimiento de equipo, mantenimiento de ambulancias, salarios a personal de base, impuestos, entre otros.

Recordó que la Cruz Roja Mexicana es una institución de asistencia privada, no gubernamental, que no recibe ningún apoyo del gobierno, la cual se distingue por hacer valer los siete principios de la Media Luna Roja y Cruz Roja Internacional, por lo que no hace distinción a nadie por sus ideologías políticas, religiosas, etnias y orientación sexual.