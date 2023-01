Productores de Chiapas sin apoyo para salir adelante

Productores de diferentes municipios de Chiapas realizaron una protesta en las oficinas de la Sader para señalar una serie de irregularidades en la entrega de apoyos de los programas federales que mantienen en la “lona” a este sector desde hace varios años.

Roger Narcía Álvarez, representante de una de las regiones afectadas por el panorama que prevalece, dijo que “nos han tratado de extinguir, estamos resistiendo, porque nosotros no estamos peleando dádivas del presupuesto. Esas organizaciones ya se extinguieron, pero quedamos los verdaderos productores que peleábamos y entregábamos los recursos como el Pimaf”, indicaron.

Lamentaron que actualmente este tipo de apoyos han ido desapareciendo, “dice el gobierno que no quiere intermediarios, pero nosotros hacemos el trabajo, existe mucha gente que se queda callada, a pesar de que no está recibiendo el apoyo para la producción”.

“Estos delegados, estos funcionarios se burlan de nosotros, nos toman el pelo, no nos han cumplido; nos han exigido la entrega de documentación para los apoyos, se ha cumplido, pero la traba son los mismos operadores de los programas”, expresaron.

Los productores indicaron que la Sader ha tomado en Chiapas una actitud irresponsable al culpar a la Segalmex, de no entregar los insumos y fertilizantes.

“Además, expresaron que Segalmex comete una serie de abusos, no entrega los fertilizantes en tiempo y forma, no recibe el maíz de los productores locales, por ello no sabemos qué hace Segalmex en Chiapas”, señaló Narcía Álvarez.