Falta de tecnificación pasa factura al campo

Grisel Jiménez Mazariegos, representante de la Unión de Productores de Caña y Maíz (Uprocam) en Chiapas, expuso que no quitarán el dedo del renglón para exigir al Gobierno Federal y Estatal se dé la atención a los campesinos de la entidad, sobre todo en apoyo en insumos, así como tecnificación.

“Los apoyos federales se han canalizado para Chiapas, pero la federación se ha olvidado de la capacitación y tecnificación al campo y eso está pasando una grave factura, se están aplicando en vano los apoyos, tenemos que recalcar a las autoridades este punto”, dijo.

Destacó que hace años que a Chiapas “se le dan migajas, no ha llegado un solo tractor, sistemas de riego, no hay tecnificación (…) que no nos pidan avances; por el contrario, se ha presentado un retroceso, en el campo tenemos que ser claros”.

En el caso del maíz y su producción, consideró que no podrá haber un avance hasta que no se dé un apoyo completo.

“Lamentablemente han puesto a puro bandido como funcionario para la entrega de apoyos federales, pero esto no es todo; la producción de tomate, aguacate, limón persa y otros productos está en la misma situación”, expresó.

En Chiapas se produce un estimado de 119 mil toneladas de maíz, cuando a comienzos de la década de los 2000 era casi el doble, lo que habla de la caída de la superficie sembrada.

“Los funcionarios locales no están haciendo nada, no están supervisando, se están robando el recurso, pusieron a puro bueno para nada. Es lamentable que en estos momentos ya estén usando estos programas para hacer campañas electorales”, agregó.