Periodistas demandan respeto a su actividad

En los últimos siete días, cuatro periodistas han sido víctimas de agresiones en la capital chiapaneca. Este miércoles se unieron para exigir castigo a los responsables con una protesta en la entrada principal del Congreso del Estado.

Luego de los diferentes hechos ocurridos, los comunicadores agredidos detallaron que han presentado las denuncias correspondientes para que no queden en la impunidad.

La última periodista agredida, Verónica Vega Cisneros, dio a conocer que ha presentado la denuncia correspondiente en la Fiscalía de Derechos Humanos por la agresión sufrida por un particular cuando cubría una nota por el fallecimiento de un menor en una guardería.

“Este tipo de situaciones no deben estar pasando en contra de quienes nos dedicamos a ejercer un trabajo reporteril, a los medios de comunicación. Hace apenas una semana el compañero Rodolfo Flores sufrió una agresión, este miércoles fuimos atacadas dos compañeras, y esto no debe de estar pasando”, comentó en entrevista.

Solicita se aplique la ley

Por ello, hizo el llamado a las autoridades a no dejar impune este tipo de casos. En su caso particular, un sujeto le tiró un golpe, la amenazó y a pesar de haber un policía en el lugar, no hizo nada al respecto.

Por estos hechos, las mujeres periodistas hicieron un enérgico llamado para que no queden impune estas agresiones.

A través de un comunicado expresaron: “Las mujeres que suscribimos este pronunciamiento somos periodistas que estamos conscientes de la desigualdad de género con la que desempeñamos nuestro trabajo”.

En México, según cifras de la organización civil Artículo 19, cada 14 horas se registra una agresión contra una persona que ejerce el periodismo.

“A estos datos hay que agregarle la carga de género que vivimos las mujeres que desempeñamos este oficio en un contexto sexista en donde los ataques a la prensa lo vivimos de manera diferenciada”, cita el escrito.

Recordaron que este 7 de febrero dos compañeras periodistas de Chiapas, una de ellas Verónica Vega Cisneros, fueron agredidas por el mismo sujeto mientras cubrían una noticia relacionada con la muerte de un menor de edad en una institución educativa particular en Tuxtla Gutiérrez.

“Nos preocupa que las autoridades de los diferentes niveles y poderes de gobierno no procuren políticas preventivas para evitar los ataques a la prensa”, agregan.

Piden se brinde protección

Ante esta situación exigen acciones legales en contra del agresor, “medidas de protección para nuestras compañeras agredidas, y políticas con perspectiva de género que garanticen nuestra libertad de expresión y el derecho a saber de la ciudadanía”.

Este mismo miércoles, cerca del mediodía, reporteros de diferentes medios de comunicación realizaron una protesta en la entrada de Congreso del Estado para señalar la falta de justicia en este tipo de casos.