El verdadero amor no tiene precio: tuxtlecos

El amor no tiene edad ni precio. En medio de la crisis económica, los tuxtlecos salieron este 14 de febrero a buscar la mejor oferta; hubo detalles de todos los costos, no hubo pretexto para no regalar un presente al ser amado.

Este Día del Amor y la Amistad, como ocurre todos los años, los empresarios y comerciantes se prepararon para esta fecha, sin embargo, las ventas hasta entrada la tarde, no habían sido las esperadas.

Desde la madrugada, los arreglos florales, las rosas y detalles personalizados ya estaban listos; los comerciantes se lucieron con estos trabajos artesanales ofertados principalmente en el mercado de las Flores.

El amor no se puede medir

De acuerdo con Jorge, aunque todos los días se debe celebrar el amor, este martes salió a buscar un detalle para su esposa, a quien asegura, sigue amando con la misma intensidad de hace años.

“Sí, aunque sea algo económico, se debe celebrar, hacer un regalo a nuestra pareja, en mi caso mi esposa, la cual tengo la dicha de tener y convivir todos los días. En esta ocasión le regalaré unas flores, en un precio bastante accesible, aunque mi amor por ella es más grande que el Cañón del Sumidero”, refiere.

Este año se ha notado la crisis, todos los insumos elevaron su precio, incluso los “galanes” con mayores recursos que arribaron en carros de lujo, buscaron las mejores ofertas en este mar de arreglos florales.

Una rosa arreglada tenía un costo de 30 pesos; los arreglos desde 80, 100, 150, 200, 250, 500 pesos en adelante; los globos desde 50 pesos.

En este mercado todos los “Romeos” llegaron a buscar ofertas; a diferencia de otras ocasiones o años donde no escatimaron gastos, en este 2023 sí cuidaron las carteras, no gastaron demasiado.

Charito Villalobos, de la Florería Charito, comentó que las ventas no estuvieron tan buenas, “esperábamos tener más ventas, la realidad es que el precio de las rosas procedentes de la Ciudad de México elevaron sus costos hasta un 50 por ciento, por ello hubo repercusiones en el precio para esta fecha festiva”.

Otros comerciantes que elaboraron pequeños detalles con bombones, dulces y tazas miniaturas desde 25 pesos, consideran que para esta fecha el costo del presente no importa, el amor no tiene precio.

“Para los verdaderamente enamorados puede ser un detalle significativo, pero no pasarlo por alto, eso es importante, recordar que el amor es de todos los días y debe demostrarse siempre, no únicamente un día”, expuso Martín.

En otro de los casos, Guadalupe, esposa y madre de familia, refiere que al paso del tiempo espera que le regalen una comida, una pieza de ropa, que perdura más en el tiempo y en la memoria.

También la imaginación puede ayudar, y eso quedó demostrado con el detalle que una enamorada le hizo al conductor de un colectivo de la ruta 5 de Tuxtla, decorando su unidad.

Es por ello que los entrevistados y en esta época de crisis, indicaron que no importa el tamaño del presente, la verdadera importancia radica en no pasar desapercibida la fecha.