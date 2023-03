La lucha por la igualdad es constante: María Mandiola

María Mandiola Totoricaguena, secretaria de Igualdad de Género (Seigen) del Gobierno del Estado de Chiapas, destacó la necesidad de dar continuidad a la lucha histórica que han emprendido las mujeres siglos atrás, para lograr una verdadera igualdad de oportunidades, y llegar a los puestos representativos que permitan lograr un cambio verdadero en beneficio de este sector poblacional.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la funcionaria reconoce que en México, y particularmente en Chiapas, las mujeres están sometidas a normas culturales y sociales, en donde el machismo prevalece. Por ello, resulta más complicado romper estos esquemas.

Es precisamente en este punto donde las autoridades han trabajado para que las oportunidades se abran, principalmente en el ámbito educativo, y así las mujeres puedan lograr, entre otras cosas, la independencia financiera.

La funcionaria es madre de familia, profesionista, esposa, hija, hermana, y proviene de una familia tradicional con cultura del esfuerzo. No le ha sido indiferente la problemática que engloba este tema, que en distintos escenarios ha sido un tema interminable de discusión.

Desarrollo laboral

Comparte para Cuarto Poder que desde que empezó a trabajar le ha tocado vencer obstáculos, enfrentar problemas, ver una realidad que todos los días afrontan las mujeres del mundo.

Después de una carrera como empresaria se integró a la administración pública, a la política.

“Siempre he contribuido a las causas sociales. Ahora en el ámbito político y administrativo me toca participar en la construcción de un Chiapas más justo, más igualitario, más incluyente, es lo que hace la Secretaría de Igualdad de Género”, expresó.

Refiere que desempeñar este cargo es el más alto honor en su vida política: “He sido regidora tres años, iba por un segundo periodo y me incorporé al gabinete. Me encanta lo que hago. Lo que hago, lo hago con muchísimo compromiso, seriedad, valores y convicciones que aprendí desde joven, desde niña, desde casa”.

Comparte que los retos que afrontó desde una corta edad le han servido para formarse con un carácter fuerte y con disciplina.

“Todo ello me ha servido en la vida para forjarme. Eso ha servido para desempeñar este cargo. En la secretaría arrancamos de cero, no había una política integral de género, y eso es lo que nos ha costado. Ahora tenemos una política muy amplia, estamos cumpliendo con lo que nos toca hacer, esta dependencia es la rectora de la igualdad e inclusión”, sostuvo.

Funciones

Lograr un avance no ha sido tarea fácil. Cerrar brechas de género, lograr igualdad de oportunidades en los diferentes ámbitos, impulsar independencia económica para que las mujeres puedan salir adelante, salir de círculos de violencia, acceder a educación de calidad y salud, ejercer derechos sexuales y reproductivos, han sido temas que se han tenido que trabajar desde lo local, en las comunidades.

“Sembrar una cultura de paz, formar redes para prevenir la violencia e impulsar cambios en el entorno; es necesario reconstruir el tejido social para avanzar a una sociedad más igualitaria donde haya una sana convivencia, donde se respeten los derechos de todos. Esa es la tarea que estamos haciendo”, comentó.

Expuso que es un tema complejo porque se está cambiando de manera gradual un sistema arraigado por siglos, en donde la mujer siempre ha tenido la desventaja.

8M

“La conmemoración del 8 de marzo es para rememorar, visibilizar el trabajo que han hecho las mujeres que nos antecedieron, pero también las que estamos ahora, las que estamos empujando los cambios que aún faltan. Todavía falta mucho por hacer, es un momento de reflexión, de conciencia, pero también de movilización, acción, de lucha”, precisó.

Considera que la construcción de la igualdad de género es una tarea de todos, no solo de las mujeres, es también del gobierno, del municipio, de las autoridades.

Agregó: “Debe haber una corresponsabilidad en general, de toda la sociedad, pues se trata de una lucha contra un sistema patriarcal que toma todas las decisiones. A nosotros nos toca remontar todo eso”.

En los recorridos que ha realizado en diferentes municipios del estado, una de los principales sentires que expresan las mujeres es la búsqueda de una oportunidad laboral, para estudiar, generar recursos, ser independientes en todos los sentidos, para no estar sometidas por estos factores; de ahí la importancia de impulsar estas políticas, “pues las mujeres tienen el deseo de superarse, pero no tienen la oportunidad”.

En Chiapas, el panorama social-cultural es el de privilegiar a los varones: “El que no tengan las mujeres esas oportunidades frena su proyecto de vida; tenemos metas, objetivos, sueños, pero no se alcanzan por la falta de oportunidades, no de capacidades”.

Para este 8 de marzo invitó a la reflexión a las mujeres, sobre todo lo que han alcanzado y lo que falta por hacer para contribuir a esos cargos desde todas las competencias, para construir un Chiapas más igualitario, un país mejor en favor de las mujeres.

“Siempre se habla de la desigualdad hacia las mujeres, pero es un tema cultural. La cultura machista genera violencia, desigualdad; mientras no se atienda, no se va a acabar”.

“El reto es complejo, pero ahora tenemos un eje rector, tenemos rumbo. Antes esta secretaría no funcionaba así, ahora tenemos un rumbo claro”.

“Las movilizaciones del 8 de marzo son fundamentales, si no ocurrieran no hubiera avances, cambios. Yo admiro a las mujeres que continúan esta lucha que nos dejaron nuestras antecesoras y ahora están echando raíces muy fuertes”.