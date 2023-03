Habitantes de la capital chiapaneca exigieron poner un alto al apartado de lugares en la zona oriente, lo que está afectando severamente la circulación en estos momentos en que se realizan las obras cerca de la Torre Chiapas.

Los inconformes dieron a conocer que es la avenida Presa Cecilio del Valle la que fue habilitada para desfogar hasta cierto punto al tráfico que se ha incrementado en este punto de la ciudad, pero comerciantes se han apoderado de estos lugares, lo que afecta el paso vehicular.

De acuerdo con los denunciantes en la zona de la Torre se está construyendo un puente y con ello se prohibió el estacionamiento de vehículos en toda la calle de la parte de atrás de la escuela preparatoria numero 1.

Antecedentes

“Un empleado del negocio de gorditas Don Rafita desde temprana hora aparta lugares con rejas de madera y con motocicletas, las cuales atraviesa”, comentaron.

Señalaron que esta persona que acomoda los vehículos, de forma agresiva no permite a nadie estacionarse si no se consume en el negocio.

“Ya agarraron como suya esa calle y no es justo que no se permita a los ciudadanos hacer uso de la vía publica para estacionarse.

“El negocio es de la cortina hacia adentro, no hacia afuera. Deben de respetar el espacio público, ya que afectan a muchos empleados de la Torre que tienen que caminar mucho más para buscar dónde estacionarse”, añadieron.

Incluso mencionaron que han dañado algunos vehículos por dejarlos en la acera del establecimiento.

Uno de los afectados relató que “sin poder precisar la fecha, dicha persona aplicó algún producto al cofre y al toldo de mi carro, dañando la pintura, esto ocurrió un día que retiré una de sus cajas y me atreví a estacionarme en ese lugar.

“Desgraciadamente no pude verlo y no pude interponer la denuncia correspondiente, pero esa persona dañó mi carro, porque me amenazó de que si lo dejaba ahí algo podría pasarle”.