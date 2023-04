Comienzan a normalizarse las corridas de autobús

Desde el 2020, la movilidad del pasaje al interior del estado sufrió una dura caída. Sin embargo, en este periodo vacacional se tiene un repunte importante, y es por ello que se tiene la expectativa de que este 2023 sea el punto de partida para una recuperación dentro del sector.

En las terminales de transporte de la capital chiapaneca se observa una gran cantidad de ciudadanos que esperan su turno para poder salir a diferentes destinos —algunos turísticos, otros no tanto—, con el único fin de pasar estos días de descanso con sus familias.

También se observa a ciudadanos tuxtlecos que laboran en otros municipios arribar a la capital chiapaneca, aprovechando la Semana Mayor para disfrutar y relajarse.

Con bolsas, maletas, cajas, decenas de personas esperan su turno y así abordar los camiones con diferentes destinos, principalmente a la región Valles Zoque, Istmo-Costa y Soconusco.

Omar Ismael Zenteno Zúñiga, gerente de Operaciones de Autobuses Aexa en Chiapas, dio a conocer que en lo que va de este año se ha tenido un incremento considerable en el pasaje.

“Esto es normal, estuvimos mucho tiempo en el encierro, ya se siente ese cambio entre el encierro y la normalidad, las personas comienzan a salir con más confianza a los centros recreativos”, comentó.

Desde el pasado jueves se comenzó a notar una mayor afluencia de personas en esta terminal para viajar, “estamos hablando que se ha notado un incremento del 40 por ciento de pasajeros, y del sábado al día de hoy, podemos decir que este aumento ha sido del 80 por ciento; la mayoría de las corridas se han ido, se han hecho corridas extras, el cambio es notorio”.

En el caso de la terminal Aexa de Tuxtla, se ha preparado con antelación para poder cubrir la demanda de la población, con el fin de tener las corridas disponibles.

Pero esto no es todo, pues esta línea —como cada año— ha dispuesto de una corrida que se ha vuelto toda una tradición, que es el viaje hasta Puerto Arista, por medio de un servicio con carros de primera, por lo que ya no existen pretextos para no ir a la playa.

Esta promoción consta del boleto de pasaje a un costo de 230 pesos, y en boleto redondo en 415 pesos, lo que representa un ahorro que se hace pensando en la población que sale a la playa.

“Pensando en esta población, esta ocasión el viaje será en camiones de primera y es directo a Puerto Arista, es una buena oportunidad para salir y divertirse”, remarcó.

Actualmente se están moviendo entre 700-800 pasajeros a diario y se espera llegar a los mil 200 por día.

Los destinos más solicitados son Palenque, Tapachula; y en los tramos cortos Cintalapa, Arriaga y Tonalá.

Ante este escenario, el gerente de Aexa exhorta a la población a comprar sus boletos con tiempo, pues aunque se pueda cubrir la demanda, se espera que esta año el flujo de pasaje sea mucho mayor.