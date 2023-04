Se agudiza conflicto por empresarios en la Selva Lacandona

Los lacandones piden que empresarios salgan de su territorio. Diego Pe´rez / CP

Integrantes de los Bienes Comunales de la Selva Lacandona, compuesto por mayas lacandones, ch’oles, tseltales y tsotsiles, arribaron a la capital chiapaneca para exigir un alto a la manipulación de la comunidad por parte de empresarios, lo que puede derivar en hechos de sangre.

Chankín Kimbor Chambor, vocero del grupo que se plantó en las oficinas del Tribunal Agrario, expresó que desde hace más de 50 años han sido objeto de múltiples engaños, traiciones, manipulaciones y amenazas por parte de los gobiernos neoliberales.

“Exigimos del Tribunal Unitario Agrario Distrito 3, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que no se preste para violentar nuestros derechos humanos en el caso que atiende dentro del expediente 215/2022, en el sentido de inclinarse a un grupo minoritario de lacandones que están siendo manipulados por organismos no gubernamentales como Natura y Ecosistemas Mexicanos A.C., perteneciente a la ex funcionaria y empresaria Julia Carabias Lillo, encabezando su defensa el corrupto abogado Roger Eli Díaz Guillén”.

Recordó que a los comuneros de la zona lacandona, en el año de 1971 mediante decreto presidencial se les reconoció y tituló más de 600 mil hectáreas de terreno, sin que se les proporcionara el plano del territorio que enmarcara los límites del mismo.

Señaló al respecto: “Posteriormente se encimaron decretos presidenciales para dotar de tierras a ejidos y se otorgaron áreas para reservas naturales, lo que ha ocasionado que el territorio original que fue reconocido y titulado en 1971 se haya reducido a un poco más 400 mil hectáreas, perdiéndose una gran cantidad de territorio, sin que a la fecha se cuente con un plano definitivo”.

Denunció que el trasfondo de este punto es que los organismos no gubernamentales como Natura y Ecosistemas Mexicanos A.C. les resulte en una fuente de negocios, utilizando a un grupo de compañeros maya lacandones para su beneficio.

Esta manipulación de unos cuantos por parte de Julia Carabias y su gente puede ocasionar un enfrentamiento entre indígenas.