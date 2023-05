Médicos realizan con éxito reconstrucción de cráneo

Médicos de las áreas de Neurocirugía y Cirugía Plástica del Hospital General de Zona (HGZ) núm. 01 “Nueva Frontera”, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas, reconstruyeron el cráneo de una paciente de Tapachula, quien había sido intervenida anteriormente por un tumor cerebral.

Sobre este caso, se informó que hace 18 años la señora Bertha fue diagnosticada y tratada exitosamente por médicos del IMSS por un tumor maligno del sistema nervioso central, padecimiento mejor conocido como meningioma, para lo cual le realizaron una cirugía en la que le removieron una parte del cerebro y le colocaron una placa en el área del cráneo donde efectuaron la remoción.

“Hace 18 años me operaron del cerebro y los médicos me pusieron una placa en el cráneo, pero hace unos meses esa placa se movió y me empezó a dar problemas. Yo tenía como una abertura en la cabeza y corría el riesgo de infectarse y afectar mi cerebro, por eso acudí con los médicos para que me valoraran”, detalló la beneficiada.

Christian Darío Trujillo Aguilar, neurocirujano adscrito al HGZ núm. 01 del IMSS, explicó que tras la valoración se concluyó que la paciente tenía una dehiscencia craneal de tres centímetros, producto de comorbilidades y que ponía en riesgo su salud; es decir, tenía una abertura espontánea en una parte de la placa que le había sido colocada para reemplazar el cráneo y que la hacía susceptible de contraer infecciones intracraneales.

Por ello se le realizó una serie de procedimientos quirúrgicos en los que se le colocó —primeramente— una placa de metacrilato y, posteriormente, una placa metálica con tornillos autoperforantes para cerrar por completo la dehiscencia. Además, “fue necesaria la intervención del área de Cirugía Plástica para concluir con la reconstrucción a nivel funcional”, amplió el neurocirujano del IMSS.

Carlos Echeverría Rosales, cirujano plástico del HGZ núm. 01, declaró que de forma colegiada, entre las dos especialidades, acordaron realizarle a la paciente una rotación de colgajos múltiples tipo Orticochea, lo cual se trata de una técnica diseñada para cubrir las regiones anterior y occipital del cuero cabelludo, en la que se retira toda la piel del cráneo y se reacomoda para cubrir las áreas donde se realizó la reconstrucción craneal y en la que hubo pérdida de piel. Además le reubicación una pieza de músculo como amortiguamiento entre los injertos y la placa.