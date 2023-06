Pensionados acuden a reclamar pago de bono

Decenas de integrantes de la Coordinadora Estatal de Jubilados y Pensionados de la Sección 7 de la CNTE-SNTE, de diferentes municipios, arribaron a la capital chiapaneca para reclamar el pago del bono anual correspondiente al 2018-2022.

Los inconformes precisaron que son docentes que impartieron clases por más de 30 años en escuelas de Tapachula, Cacahoatán, Bochil y Palenque, y ahora se están viendo afectados por diferentes disposiciones oficiales por parte de la Secretaría de Educación.

Precisaron que “el gobierno estatal nos ha otorgado un bono anual por mil 200 pesos, sin embargo, desde el año 2018 fue suspendido, es decir, desde la presente administración nos han quitado este derecho”.

Es por ello que con anticipación solicitaron al Gobierno del Estado el pago correspondiente a cinco años, fue así como en el mes de noviembre del 2022 comenzó a pagarse el bono del 2019.

“Lamentablemente se han presentado muchas irregularidades, a varios compañeros todavía no les han otorgado este beneficio, con el argumento de que muchos de ellos no estaban en Chiapas, estaban hospitalizados o no llegaron por estar en municipios como Tapachula; en este sentido, únicamente les alcanzaría para su pasaje”, precisaron.

En este tenor, la exigencia es que los bonos faltantes se les pague en una sola exhibición y a los docentes que les falta percibir el del 2019, se les permita acudir el 8 de junio y se les pague.

Otra demanda es que a los docentes jubilados se les pague su salario en salarios mínimos y no en la Unidad de Medida de Actualización (UMA).

“Históricamente hemos pedido que se nos dote de buenos servicios médicos en el Issste, medicamentos, para nosotros y todos los derechohabientes, esas son las demandas que estamos planteando el día de hoy”, concluyeron.