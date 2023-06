Calor encarece preservar los productos del mar

Comerciantes de pescados y mariscos de la capital chiapaneca dan a conocer que luego de las altas temperaturas que se han registrado en la entidad, la preservación de los productos del mar se ha encarecido, lo que impacta directamente a su economía, ya que no pueden elevar los costos ante las bajas ventas que prevalecen.

De acuerdo con Eneyda Ramírez, locataria de Pescados y Mariscos “Chrisna” —local ubicado en el mercado “Juan Sabines”, en el centro de la capital, en estos momentos están en una situación complicada por el bloqueo que prevalece en el centro de la capital, desde hace seis días.

“Son diferentes factores los que nos está afectando; por ejemplo, en el caso del calor, normalmente se gasta un promedio de 300 pesos de hielo para preservar el producto, pero cuando hay más calor, se gasta hasta 600 o 700 pesos, y es un gasto diario”, explicó.

Mencionó que en este momento no hay escasez de producto, y es por ello que el precio del camarón está en 140 pesos por kilogramo, y el de mojarra a 85 pesos, manteniendo su precio en lo que va de este 2023.

Afectación por bloqueos

En estos momentos las ventas no son como las esperaban para la temporada, “entendemos que existe un factor económico que es adverso, pero también en el tema de las marchas y bloqueos que llegan al centro sí son una gran afectación, pues la población no llega a esta zona de la ciudad, y ese es un tema que no se ve”.

Agregó: “Estamos haciendo un esfuerzo por mantener los precios de 85, 140, 200 pesos en cuanto al camarón y la mojarra, pero estamos observando que el panorama no es el que esperábamos”.

Indicó que actualmente las ventas ha caído hasta un 70 %, lo que mantiene en aprietos a estos pequeños comerciantes que luchan por mantenerse a flote.

En este contexto, invitó a la población para que acuda a los mercados y ayude al comercio local a través de la compra en toda la variedad de los productos que este sector tiene para ofrecer diariamente.