Continúan edificando en las márgenes del Sabinal

A pesar de estar prohibido por una ley nacional, la población no respeta los lineamientos para evitar la construcción de viviendas en las márgenes de los ríos y la capital chiapaneca no es la excepción.

René León Farrera, director del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Smapa), dio a conocer que los asentamientos irregulares que se han construido en los márgenes del río Sabinal provocan riesgos a las personas que habitan en estas.

Sin embargo, esto no es todo, pues los asentamientos también afectan a las líneas de drenaje de la ciudad, lo que deriva en problemas mayores.

“El suelo de los márgenes de los ríos no puede soportar cargas pesadas a menos que se le coloquen estructuras de contención; sin embargo, estas invasiones se instalan en puntos que no las tienen al no estar contempladas como de uso habitacional”, comentó.

De acuerdo con el artículo 3, fracción XLVII de la Ley de Aguas Nacionales, se define como “Ribera o Zona Federal” a las fajas de 10 metros de anchura contiguas al cauce de las corrientes de los depósitos de propiedad nacional, medidas horizontalmente a partir del nivel de aguas máximas ordinarias.

Son 10 metros de cada lado del río en todo el cauce; pertenecen a la Federación y está prohibida la construcción de inmuebles.

Lamentablemente muchas personas han edificado viviendas con materiales que van desde lámina y madera hasta concreto, situación que en temporada de lluvias genera deslaves, así como otro tipo de afectaciones.