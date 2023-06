En el estado de Chiapas, aunque se trabaja en la inclusión de personas con capacidades diferentes y de la tercera edad, también hace falta pensar en la movilidad de esta población en la entidad, particularmente en Tuxtla Gutiérrez.

En relación a este tema, Mario Alberto Bustamante Mendoza, presidente de la Alianza del Autotransporte, expuso que no hay unidades del transporte público con asientos especiales para personas adultas mayores.

“El transporte público en la entidad carece de asientos especiales para personas adultas mayores, ni personas con discapacidad”, y añadió que valdría la pena adaptar rampas especiales para sillas de ruedas para las personas con discapacidad.

Hasta el momento, en el estado las únicas unidades del transporte público con rampas especiales mecánicas para el acceso de silla de ruedas para personas con discapacidad fueron los extintos Conejobus, pero desde el 2020 dejaron de prestar servicio.

“Es un tema que se debe analizar y concientizar, pues toda la población se mueve en transporte público, por ello es necesario tomar en cuenta a toda la población”, indicó.

En este sentido, precisó que ni la Ley de Movilidad y Transporte del 2020, ni su Reglamento del 2021, contempla la implementación de asientos especiales para adultos mayores ni personas con discapacidad.

En la entidad y mediante un acuerdo entre las autoridades y los concesionarios, se aplica un descuento del 50 % en el costo del pasaje a los adultos mayores, pero no así a las personas con discapacidad.

En este escenario, Bustamante Mendoza indicó que no se aplican sanciones a los transportistas que no cuentan asientos especiales, debido a que no está contemplado en la Ley de Movilidad y Transporte de la entidad.