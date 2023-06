Continúan casos de fraude automotriz

Lamentablemente, siguen apareciendo casos de fraude en la entidad con empresas que ofrecen coches nuevos o seminuevos a precios atractivos y que se anuncian en redes sociales, teniendo como punto de venta la capital chiapaneca.

Por segunda ocasión, la empresa Carch Group es denunciada por cometer estas acciones y defraudar a personas honestas que solo buscaban hacerse de un vehículo.

En esta ocasión, Ataulfo “N”, de 64 años de edad, originario y radicado en el municipio de La Concordia, dio a conocer que mediante un anuncio en redes sociales se encontró con esta empresa.

“Buscando un carrito, encontré esta empresa, en los anuncios ponen todo para llamar la atención y mediante una llamada me puse en contacto con una persona de nombre Ismael Mendoza Suárez, al número 961 170 74 81, para ponernos de acuerdo”, precisó.

Recordó que le interesó un Jetta Sport con un valor de 144 mil pesos, por el cual pedían 55 mil pesos de enganche.

Al siguiente día acudió a la capital chiapaneca para dar el monto del enganche y así comenzar con el papeleo, mismo que llevara a concretar la compraventa.

“En este lugar nos dieron un recibo, le entregué el dinero al señor Ismael; sin embargo, al llegar la fecha de entrega del carro esto no ocurrió y me habló otro señor de nombre Roberto Llaven, quien me dijo que tenía que dar otros 25 mil pesos por el reajuste, para que el carro fuera entregado porque venía de otro estado, [según] para el traslado”, comentó.

Realizó este depósito, pero de todas formas el auto no llegó y luego le notificaron que tenía que depositar los 55 mil pesos que restaban, para que, supuestamente, el carro le fuera entregado.

La fecha acordada para la entrega fue el 3 de mayo pasado, pero al llegar a la oficina localizada en la 3.ª Oriente, entre 4.ª y 5.ª Sur, núm. 557 en el centro de Tuxtla, se llevó la desagradable sorpresa de que ya estaba vacía.

Debido a lo anterior, interpuso su demanda ante la Fiscalía General del Estado, por fraude.

Ante este escenario hace un llamado a la población a no dejarse engañar por los anuncios en redes sociales y más por esta empresa, así como los delincuentes que la operan.