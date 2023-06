Ni flores ni pasteles para papá

Los festejos por el Día del Padre son menores. Diego Pérez / CP

Ni pasteles, ropa, comida, zapatos se están vendiendo para festejar a papá, que en este 2023 se le festeja hoy domingo 18 de mayo.

A decir de varios entrevistados, esta fecha es menos significativa, pues se cree que la figura paterna hace menos sacrificios que una madre. Por ello, en muchos hogares la fecha pasa desapercibida.

Ayer sábado en la capital chiapaneca fue un día normal. No hubo aglomeración en las tiendas, incluso algunos comercios sabedores de la situación no tomaron previsiones, pues saben que las ventas serán las mismas que en otros días.

En una conocida pastelería de la zona poniente de Tuxtla Gutiérrez los empleados dieron a conocer que no hay ventas ni pedidos extraordinarios para esta fecha festiva, siendo una situación que se ha percibido más desde hace algunos años.

“Podemos decir que antes sí había un poco más de venta, no a la misma magnitud del Día de las Madres, pero era notable; no como ahora que pasa como cualquier otro día. Quizá se está perdiendo la costumbre, porque no existe una fecha bien establecida como el 10 de mayo”, indicaron.

Comercios

Al menos en la capital chiapaneca los comercios de venta de ropa y calzado tampoco han registrado un repunte importante en sus ventas por esta fecha.

En el corazón de la capital chiapaneca algunos comerciantes de ropa dan a conocer que si bien al ser quincena sí hubo un repunte en las ventas de estos artículos, definitivamente no se compara con las ventas registradas por el Día de las Madres.

“No podemos decir que sea una fecha fuerte. Sí hay ventas, pero no tanto, así que podríamos decir que no es una fecha donde pongamos nuestras esperanzas de repunte como Navidad y otras fechas [especiales]”, expresaron.

Una celebración no tan relevante

Para Elizabeth, cuyo padre es relativamente joven (53 años de edad) y guarda una muy buena relación con él, no han festejado en grande esta fecha; incluso este 2023, mediante una llamada lo felicitó por el Día del Padre.

“En la casa nunca acostumbramos a festejar esta fecha. Sí felicitamos a nuestro padre, lo amamos mucho junto con mis hermanas, pero no hacemos fiesta, a diferencia del 10 de mayo en que desde días antes preparamos el regalo o nos preparamos para hacer la comida”, compartió.

Silvia, de 15 años, considera que las dos figuras en su hogar son importantes. Ama a su padre y madre de la misma forma, pero considera que la costumbre de festejar más a su madre es por el sacrificio que hace por la familia.

“Considero que una madre hace más por los hijos, aunque también existen hijos que no valoran lo que los padres hacen por ellos. Muchas veces solo los ven para que les den dinero, tampoco debe ser así”, enfatizó.

En esta fecha festiva, Silvia comenta que algo que resulta común en estos tiempos es que muchos hombres no asumen su papel como padres. No son responsables y eso se ve en menor medida en las mujeres, “por ello, quizá no se vea tanto como una fecha significativa”, mencionó.