Violencia también afecta la producción del campo

José Odilón Ruiz Sánchez, presidente en Chiapas de la Confederación Nacional Campesina (CNC), dio a conocer que la violencia en diferentes regiones ha ocasionado que los productores abandonen esta actividad y sus tierras.

Precisó que aunado a la falta de apoyo, el campo está atravesando por una etapa muy complicada, pues desde hace varios años la producción no es la misma, es decir, Chiapas ha tenido que traer productos básicos de otros estados o países.

Expuso que en lugares como Frontera Comalapa, entre otros municipios, la población campesina tiene miedo de realizar sus labores por el avance de la inseguridad.

“El trabajo del campo generalmente se hace muy temprano, y la gente no lo está haciendo por miedo a ser agredidos o que le ocurra otra cosa; no siembran porque les quitan la mercancía, no la pueden trasladar porque les roban las unidades, entonces sí es una situación complicada”, expresó.

El representante campesino dijo que una petición ha sido que el Ejército Mexicano tenga presencia de manera permanente en esta zona de la entidad.

“Los habitantes de estos municipios son los que están padeciendo toda esta situación, pues no viven con tranquilidad y es un tema que no ha sido puesto sobre la mesa”, sostuvo, al tiempo de decir que existen productores que han tenido éxito, sin embargo, también están siendo víctimas de la inseguridad.

“Están abandonando este trabajo, entonces se debe poner atención al tema de la seguridad para que este sector pueda salir adelante; debe ser prioridad para las autoridades”, comentó.