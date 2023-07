Nuevos Pueblos Mágicos, impulso para el turismo

Sismondi Esparza Flores, presidente de la Asociación de Empresas de Turismo de Reuniones, dio a conocer que el recién nombramiento de Copainalá y Ocozocoautla, como Pueblos Mágicos de Chiapas, será un gran impulso al turismo para la entidad.

Indicó que en el caso de Ocozocoautla han estado trabajando en su promoción como destino turístico, en conjunto con empresarios de la Coparmex y ciudadanos. “Esto tenemos que decirlo, no todo lo tiene que hacer la autoridad, somos los sectores, los ciudadanos, los que podemos hacer algo por el estado, y más si es en beneficio de la economía o bienestar común”, expresó.

Agregó que sin saber que recibirían este nombramiento, el gremio ya estaba trabajando en diferentes aspectos relacionados con la cultura. “En el caso de Copainalá, existe un gran empresario que es don Constancio Narváez, quien ha estado impulsado la Ruta Zoque; con el tema de la iglesia de Quechula y la presa, nos da cuenta de la gran riqueza cultural y arquitectónica con la que cuenta este municipio”, expresó.

Obra de restauración

Destacó que en la misma zona está el templo y el antiguo convento de Tecpatán, el cual se pretende rescatar, pero se requiere urgentemente de la intervención de especialistas.

Sobre todo lo anterior, mencionó lo siguiente: “Hay mucho trabajo por hacer, teniendo en cuenta que la denominación de Pueblo Mágico es parte de una estrategia turística, pero sí falta infraestructura; si no hay buenos restaurantes o lugares donde comer bien, es difícil, por eso es necesario trabajar en ese aspecto. También que existan servicios sanitarios limpios para que los visitantes puedan estar cubiertos en ese sentido, cubrir la oferta hotelera aunque sea sencilla. La verdad existe mucho trabajo por hacer”.

Destacó que este nombramiento pondrá a estos dos municipios en el mapa turístico, “pero realmente eso no es todo, si los presidentes actuales no invierten y los futuros presidentes no dan continuidad al proyecto, todo se vendrá abajo”.

Recordó que en la entidad existieron Pueblos Mágicos que estuvieron a punto de perder la denominación, ante el mal estado de las vialidades e infraestructura.

“Es un conjunto de elementos que hay que cuidar, los municipios tienen que cuidar estos aspectos, que los visitantes tengan una buena experiencia. Así se mide los valores de satisfacción”, subrayó.