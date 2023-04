Migrantes que preparan el “Viacrucis 2023” formalizaron una petición ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que brinde protección y acompañamiento a los participantes en esa caravana que partirá de Tapachula el 23 de abril.

Un grupo de ellos realizó una marcha que partió del parque de las Etnias, en el centro de la ciudad, hacia las oficinas del organismo, en donde hicieron la solicitud, además de indicar que hasta el momento más de dos mil extranjeros de diferentes nacionalidades se han registrado.

Estos mismos han entregado documentos para la presentación de un amparo de la justicia federal, con la finalidad de evitar que durante la movilización hacia la Ciudad de México sean detenidos y deportados por las autoridades federales.

Irineo Mujica Arzate, director de la organización Pueblos sin Fronteras, precisó que la finalidad es que se brinde protección y medias cautelares para “evitar peligros, riesgos o accidentes en la caravana del Viacrucis Migrante”, el décimo que se realiza.

Precisó que muchos de quienes han decidido participar en esa caravana ya cuentan con algún tipo de documentación expedido por el Instituto Nacional de Migración (INM) pero que los compromete a permanecer en esta zona, sin posibilidades de seguir su viaje hacia el norte del país.

“Lo único que queremos es salir de Tapachula y llegar a los Estados Unidos, en busca de mejores condiciones de vida que no teníamos en nuestros países y que no encontramos en esta región, en donde no hay oportunidades de empleo”, indican los migrantes.

Haitianos, cubanos, venezolanos, ecuatorianos, centroamericanos, africanos y asiáticos se han anotado para participar en el Viacrucis Migrante.