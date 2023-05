Exigen seguridad ante aumento de amenazas

Transportistas de las regiones Costa, Soconusco, Frontera Sur y Sierra exigieron a las autoridades les brinden seguridad ante las extorsiones y “cobro de piso” que vienen sufriendo desde hace dos años.

Luego del asesinato de un chofer de una combi del servicio público que cubría la ruta Huixtla-Tapachula, la mañana del miércoles, los concesionarios también pidieron que se aplique la ley en contra de los autoridades materiales e intelectuales, y que les garanticen la tranquilidad y la seguridad para que puedan seguir trabajando en paz.

“Las circunstancias en que ocurrió el crimen no dejan lugar a dudas que es un mensaje no solo a los transportistas, sino a los empresarios y comerciantes que son más vulnerables a estos delitos y hechos de violencia que cada vez son más frecuentes y con ello obligarlos a ceder a sus pretensiones de cobro de piso; pedimos a nuestras autoridades que no se repartan ni se echen culpas sino asuman su responsabilidad”, afirman en una carta dirigida a los gobiernos Federal, del Estado y a las instituciones de seguridad y justicia.

Al tiempo de lamentar el “artero crimen” cometido en contra de José Manuel “N”, de 27 años, chofer de una combi colectiva, sostuvieron que este fue cometido “por la mafia del cobro de piso” que ya había amenazado a los transportistas si no cumplían con sus exigencias.

De hecho, indicaron, “la autoridad tenía conocimiento de esta banda del crimen organizado que opera amparada en argucias legales y falta de contundencia en el trabajo de inteligencia e investigaciones policiacas y de justicia”.

Mencionan que por cada unidad las bandas exigen una “cuota de entrada” de mil 200 pesos y entre 200 y 250 pesos semanales para que puedan seguir dando el servicio, caso contrario los choferes son amenazados de muerte.