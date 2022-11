Inician los pagos de las becas “Benito Juárez”

De acuerdo con los datos de la Coordinación Estatal del programa Becas para el Bienestar “Benito Juárez” en Chiapas, actualmente se benefician a más de 500 mil familias con uno o más hijos inscritos en escuelas públicas de nivel básico, por igual a más de 200 mil estudiantes en medio superior y más de 25 mil de nivel superior.

Dio a conocer que a la par del calendario nacional, ya iniciaron los pagos correspondientes a los beneficiarios de nivel básico y medio superior en la entidad, en las distintas modalidades que se manejan. Son alrededor de siete mil millones de pesos los que se destinan para este programa cada año.

En ambos niveles educativos, los beneficiarios reciben la cantidad de 840 pesos al mes, es decir, en este operativo de pago recibirán 3 mil 360 pesos, recurso correspondiente a septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Específicamente, en educación básica el pago es por familia, con uno o más hijos.

La coordinación señaló que, en educación básica, el pago se realiza llevando el recurso directamente a las localidades, en conjunto con el banco; la otra posibilidad es que madres y padres que cuenten con una tarjeta bancaria lo pueden retirar de un cajero o en ventanilla.

Para educación media superior los estudiantes tienen la opción de recibirlo en su localidad o plantel directamente; también pueden verificar el pago —en zonas urbanas— a través de aplicación móvil; y en algunos casos, pueden hacer una cita en la oficina que les corresponda para recibir una orden de pago y pasen a cobrar en Banco Azteca.

El proceso de pago ya inició y terminará hasta el próximo 22 de diciembre, para continuar del 9 al 31 de enero de 2023 con el nivel medio superior.

Precisó que para el caso de los estudiantes que acuden a las oficinas del programa más cercanas por su orden de pago, el operativo continuará hasta diciembre y durante todo enero, además de que no van a perder su dinero, no se les va cancelar, por lo que no es necesario que acudan los primeros días.

Por lo general la demanda de pago se carga mucho los primeros días, lo que provoca que no tengan éxito al hacer su trámite, tomando en cuenta que algunos se trasladan desde su comunidad.

La Coordinación Estatal también recomendó a los estudiantes de los niveles medio superior y superior que no compartan información alguna de su cuenta bancaria —donde reciben la beca— con extraños, a fin de no ser víctimas de fraude, ya que es un asunto personal.