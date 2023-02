Constancia de situación fiscal requiere protocolo

Exigir la constancia de situación fiscal para emitir el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) en su versión 4.0, obliga a las empresas a definir un eficaz protocolo para la obtención, uso, divulgación, resguardo y destrucción, necesario para la protección de datos personales exigido por las leyes en México.

O bien, modificar el existente, así como hacerlo del conocimiento de sus clientes en el aviso de privacidad, que para estos efectos se debe proporcionar al solicitar tales datos, esto lo explicó el contador público certificado, Néstor Gabriel López.

Enfatizó que deben tener muy bien elaborado su protocolo de protección de datos personales, que establece la obtención de los datos, su uso, almacenamiento y destrucción, detallando el proceso en cada una de esas etapas, como la cadena de custodia, si serán borrados o quemados.

Incluso debe especificar si la empresa cuenta con una persona encargada de los datos personales y si está capacitada al respecto, si cuenta con documentos que avalen su experiencia, porque podría incurrir en un mal uso. Sin embargo, esta figura no la tienen las micro, pequeñas y medianas empresas.

Reiteró que el protocolo es un cronograma de actividades a cargo de una persona de la empresa, el cual debe ser dado a conocer a los clientes, ya sea individual o debe estar colocado a la vista de todos.

No se trata únicamente de pedir y dar la constancia de situación fiscal como se piensa con la última versión del comprobante fiscal digital, que pide un llenado más específico con más datos de quien lo emite y recibe, porque no hay garantía que la persona que recibe los datos no vaya a hackear el correo o compartirlo.

El especialista dijo que la cultura de protección de datos personales no ha permeado tanto en México como en otros países, pero la realidad es que sí puede haber consecuencias para ambas partes, por todo lo que es posible hacer con esos datos hoy día.

A “la empresa no le cuesta nada especificar que los datos los usará únicamente para llenar el comprobante fiscal 4.0, que no los compartirá, que no enviará correos promocionales, que no los almacenará o de hacerlo en dónde y cómo”.