Residencias fortalecen conocimiento estudiantil

Los estudiantes del Tecnológico Nacional de México (TecNM), campus Tuxtla Gutiérrez, pueden tener un acercamiento a la vida laboral real e incluirse en la práctica de la profesión a través del programa de residencias profesionales en empresas locales y nacionales.

Durante las residencias los estudiantes desarrollan proyectos que le ayudan en la aplicación de los conocimientos adquiridos dentro y fuera del aula, con el fin de desarrollar ideas enfocadas a la demanda el sector productivo y la sociedad.

Lilian Milla de la Cruz, egresada de Ingeniería en Electrónica con especialidad en Telecomunicaciones del Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, platicó parte de su experiencia sobre las oportunidades que brindan las residencias profesionales.

Destacó que para lograr ingresar a una empresa de talla nacional, como “Soluciones Avanzadas BITMX” en Telecomunicaciones, tuvo que capacitarse constantemente, adquirir las habilidades practicas-teóricas que durante su residencia se le presentó.

“Trabajar ahí es justo lo que estaba buscando, es lo que quería desde un principio, el haber hecho la residencia me abrió las puertas para que acá mismo me contratarán, ha sido muy gratificante porque desde el día uno he tenido diversas responsabilidades”, comentó.

Señaló que la misma empresa tiene como finalidad certificar a sus trabajadores y ella ha tenido esa oportunidad, como área de telecomunicaciones se trabaja con muchos programas de diversos fabricantes, por lo que promueven la certificación y conocer las tecnologías a fondo, lo que añade valor al status como ingeniero, además de que brinda lo necesario para abordar problemas y soluciones.

Otra área de oportunidad fue haber colaborado en el proyecto de Radio Conejo, el cual está a cargo de Francisco Ramón Sánchez Rodríguez, docente del Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, en donde trabajar en equipo abrió nuevas formas de comunicarse y hacer crecer un proyecto, pieza clave cuando se trabaja en un empresa tan grande.