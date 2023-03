Difícil para los pequeños productores exportar café

De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía y del Trabajo (SEyT), el 22 % de las exportaciones de productos agroalimentarios que salen desde nuestro estado corresponde a café; sin embargo, para muchos productores de pequeña escala que recién inician la creación de su marca, es complicado poder vender su producto fuera del país.

Edgar Ángel Ventura, productor chiapaneco, dijo que exportar es complejo porque existen estándares de calidad y normas sanitarias en México y en cada país, pues tan solo con incumplir uno resulta imposible enviar el producto. Actualmente, solo se puede exportar café verde, es decir, en el país destino lo tuesten y muelan.

Sumado a ello se deben pagar permisos para poder concretar la exportación, lo cual no todos pueden hacerlo. “A pesar de todo eso, no es imposible hacerlo, se deben buscar los medios y vinculaciones con instituciones y otros productores con experiencia para lograrlo; yo he enviado a España, Canadá, Estados Unidos, Honduras”, añadió el productor.

Si bien existen programas de apoyo dirigidos a productores locales para poder vender y exportar, hace falta abrir esos espacios para que más productores puedan acceder a ellos, porque algunas instituciones “han monopolizado los permisos”, sobre todo a nivel federal. De esa forma los pequeños productores no tendrían que caer con el coyotaje.

“Si se hiciera una campaña a nivel local para llevar a los festivales las marcas de aquellos productores que están iniciando en el mercado y que vayan intercambiando, ellos podrían establecer vínculos comerciales en diversos mercados”.

Según información de la Secretaría de Economía y del Trabajo, han acompañado aproximadamente a 20 fincas con las que trabajan hasta 400 pequeños productores, para que llegue más dinero a ellos y puedan seguir desarrollando su actividad, que es su única fuente de ingresos.

Sin embargo, en ocasiones no se le da el valor que se merece el café desde lo económico y lo cultural; por ejemplo, en festivales que se realizan en Estados Unidos llega una gran concentración de oferta de café de todo el mundo, y ese acceso tiene un costo de entrada puesto que reciben a miles de visitantes.