Alumno realiza estudio sobre composición de rocas

A pesar de ser el cimiento, soporte y la base de la vida, que se nutren de minerales, poca importancia se le ha dado al estudio de las rocas; lo cierto es que si no hay roca no hay suelo, si no hay suelo no hay vegetación y sin vegetación no hay seres humanos.

Bajo esa premisa, Jovani Alejandro Abarca Córdova, estudiante de la Licenciatura en Ciencias de la Tierra de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), se encuentra realizando el proyecto “Inventario Digital de Rocas del Laboratorio de Ciencia de la Tierra”.

Consiste en digitalizar una colección de 40 rocas, de las que se han utilizado dos para perfeccionar la metodología de fotogrametría y realidad aumentada. La expectativa es que pueda ser consultada en línea para la enseñanza en Ciencias de la Tierra, o bien, motivar otras investigaciones en cualquier lugar del mundo.

El joven, que cursa el 8º semestre, explicó que una roca está compuesta por más de dos minerales, todas se degradan por un proceso de meteorización química o biológica, cuyos residuos quedan sobre la superficie terrestre, lo que nutre a la vegetación y otros seres vivos.

Existen tres tipos de rocas: ígneas, metamórficas y sedimentarias. De las primeras surgen los volcanes en forma de lava; las segundas por procesos de arrastre de materia orgánica o pétrea; y las últimas surgen como una combinación de ambas por diversos procesos.

Detalló que recolectó alrededor de 250 rocas, pero se quedaron con 40; después de clasificarlas —según sus propiedades y oxidación— visitó diversos puntos, como el volcán Chichón, Tacaná y sus alrededores. A partir de eso hicieron también un mapa para señalar el tipo de roca encontrado.

Reiteró que la finalidad del proyecto es para conocer los antecedentes de ciertos lugares, la composición de las rocas, dónde se pueden encontrar, incluso si es posible encontrar fósiles de hace miles de años, todo con fines educativos.

En el estado no se ha hecho un estudio como este, pues existen páginas que muestran únicamente los tipos de rocas, pero sin detallar su composición a ese grado. En la Unicach se había comenzado un trabajo similar, pero no se concluyó, por lo que Jovani lo retomó.