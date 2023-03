Posvención: lo que viene después de un suicidio

Hablar del suicidio es bastante complejo porque no tiene una sola causa, además de que el impacto que deja en la familia es demasiado fuerte debido a que hay sentimientos de culpa por no darse cuenta, pero también de enojo hacia la persona que cometió el acto en el afán de querer entender qué lo llevó a esa decisión.

Yadira del Carmen Flores Juárez, coordinadora estatal del Programa de Prevención del Suicidio, comentó que el suicidio estadísticamente es la cuarta causa de muerte a nivel mundial, pero es la segunda en jóvenes de 15 a 29 años lo que refleja el preocupante panorama.

Indicó que la posvención se refiere al proceso que atraviesa la familia de la persona que comete el suicidio.

Hay incluso sentimientos de vergüenza por la estigmatización que prevalece sobre dicho acto, además de la culpa por no darse cuenta o actuar a tiempo sobre la situación emocional de la persona.

En algunos casos la sociedad suele segregar a la familia que sufrió un suicidio en su núcleo por el estigma y mitos que prevalecen sobre la salud mental, lo que vuelve más complicado para los familiares el poder vivir su proceso de duelo de forma correcta y en paz.

Ese estigma y los sentimientos de culpa muchas veces hacen que la familia evite el tema, platique entre ellos, que busquen apoyo profesional, por lo que surgen cada vez más problemas en el núcleo.

“Hay que entender que el suicidio no solo afecta a la familia, sino a todo un contexto social y a más de 16 personas.

“Muchas veces tienden a buscar el porqué su hijo, hermana, esposo, pareja, tomó la decisión de suicidarse, por qué me abandonó, por qué nunca me dijo, si mostró algunas señales y no me di cuenta; por eso es importante la comunicación sana, escuchar con el corazón y no minimizar ningún cambio de actitud”, añadió.

Un mito muy socializado sobre el suicidio es que si habla del tema se está incitando, pero en realidad ayuda a entender más sobre la salud mental.

Por eso los procesos de posvención ayudan abrir canales de comunicación con acciones que genere conciencia entre las personas cercanas.