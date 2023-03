Acusan a directivos de poner en riesgo a paciente

José Manuel Escalante Alquicira, de 32 años de edad, denunció que directivos del Hospital General de Zona número 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) han sido omisos para atender su caso a pesar de tratarse de una situación de vida o muerte, una osteomielitis crónica en el fémur de la pierna derecha y requiere ser enviado a la Ciudad de México para cirugía de amputación.

En entrevista señaló que desde agosto del año pasado está en espera de que se concrete su envío al hospital Magdalena de las Salinas, para que se realice el procedimiento o de lo contrario la infección invadirá en los próximos meses todos sus órganos con consecuencias fatales.

Señaló que el 16 de agosto de 2022 su médico tratante hizo la referencia para el envío. En el IMSS les dijeron que en septiembre debían llegar sus familiares para conocer a los doctores de la Ciudad de México por videollamada, pero a último momento les dijeron que debía llegar el paciente.

Debido a eso no alcanzaron a llegar a la cita, por lo que reprogramaron para el 11 de enero, pero los médicos no se conectaron y no hubo respuesta.

Desde ese día volvieron hacer los trámites en Tuxtla Gutiérrez para una nueva cita, pero siguen asegurándoles que en la Ciudad de México no les dan respuesta.

Escalante dijo que a pesar de que su madre llega cada semana al hospital del IMSS para hablar con el director y directivos, le dicen que no están y que todavía no hay respuesta, a pesar de que conocen su caso y la urgencia de que le realicen la cirugía.

Todo este calvario que ha tenido que padecer inició por un accidente que sufrió a bordo de su motocicleta en el 2014, del cual sus lesiones no fueron de consideración, sino que debido a la presunta negligencia de algunos médicos en aquel entonces se le formó una ulcera por presión en el sacro y diferentes parte del cuerpo.

Esas ulceras se complicaron y fue enviado a la Ciudad de México para una cirugía, donde le diagnosticaron lesión medular completa.

Ha estado entrado y saliendo del hospital por diversos problemas, además de que ha adquirido una bacteria hospitalaria en repetidas ocasiones; incluso le han hecho lavado mecánico varias veces.