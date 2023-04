Enfoque de microcuencas ante el cambio climático

El enfoque de microcuencas no se aplica ni en Chiapas ni a nivel nacional porque no es un eje que esté dentro de la normativa de las autoridades rectoras a nivel cuencas, a pesar de los beneficios que implica en puntos más focalizados sobre la conservación de los ríos, arroyos y los servicios ecosistémicos.

Víctor Manuel Guillén Rodríguez, ingeniero en tecnología ambiental, señaló que se han hecho planes de manejo de mucha calidad, pero que al final de cuentas no han pasado del papel, debido a que se someten a la aprobación de los Consejos de Cuencas y demás autoridades, pero no la aplican y en consecuencia no se concluye.

Es decir, únicamente se retoman algunos lineamientos y objetivos que consideran importantes, pero en ningún punto se ha llegado a trabajar en su totalidad bajo el enfoque de microcuenca para tener resultados más específicos y a corto plazo.

Enfatizó que el enfoque de microcuencas ayudaría a adaptar los impactos del cambio climático en zonas que carecen de agua y otros recursos como en la región Norte de México, que en temporada de sequía los estados enfrentan serios problemas para llevar agua a las personas.

Con este enfoque se tendría mayor viabilidad de manejo y posibilidad de trabajarlo, tanto a nivel sociedad como recurso, adaptando a las comunidades para que no sufran en demasía al llegar la época de sequía o estiaje.

Reiteró que todavía no es un lineamiento oficial el plan de manejo de microcuenca, pues se trabaja a cuencas —muy grandes—, las cuales abarcan de tres a 10 municipios, que si bien están bien estructurados (los planes), no son aplicados del todo por la cobertura que implica.

Se debe establecer esta práctica porque brinda más herramientas de cómo poder aprovechar y trabajar los recursos con resultados más visibles para la comunidad; no solo realizando talleres y pláticas en las comunidades. “El trabajo es más focalizado y más manejable”, resaltó.

Guillén Rodríguez junto con la ONG Cuidemos.org han trabajado a lo largo de dos años en la microcuenca de Cerro Hueco un diagnóstico biofísico que engloba biología, geología, vegetación y fauna, con el fin de incidir en el rescate y la conservación de esta zona.