Dan nueva prórroga para el CFDI 4.0

A partir del 1 de abril la facturación con el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) en su versión 4.0 sería obligatoria para todos los contribuyentes en general; sin embargo, a última hora el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció una nueva prórroga, pero solo para quienes emiten CFDI de nómina.

A través de su cuenta en Twitter, el SAT emitió un comunicado para informar que los contribuyentes que emiten CFDI de nómina estarán obligados a expedirlos en su versión 4.0 a partir del 1 de julio de 2023; para el resto el periodo de convivencia con la versión 3.3 sí terminó el pasado 31 de marzo.

En el documento también puede leerse que las personas físicas que tributen en el Régimen Simplificado de Confianza (Resico) deberán contar con la e.firma y Buzón Tributario, con medios de contacto actualizados, también a partir del 1 de julio próximo.

Criterios de actualización

La versión 4.0 del CFDI incluye de manera obligatoria el nombre y código postal del domicilio fiscal del emisor y del receptor, así como campos para identificar las operaciones donde exista una exportación de mercancías (entre otros ajustes), lo que ha generado confusiones entre los contribuyentes.

Al requerir esos datos los contribuyentes comenzaron a solicitar la Constancia de Situación Fiscal para verificar que sus datos estuvieran actualizados y tenerla a la mano al momento de facturar, situación que generó a su vez problemas de saturación en algunas oficinas del SAT.

Sin embargo, el contador público certificado Néstor Gabriel López señaló que muchas personas están optando por dar su Constancia de Situación Fiscal, pero el problema es que la legislación fiscal no está ambientada por la administrativa, sobre todo con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares.

Por otra parte, es necesario que todas las empresas migren a la nueva versión, ya que al no poder facturar con ella las empresas no podrán realizar ventas y con ello se rompe el ciclo de la venta. Esto debido a que si no se puede facturar, la compañía se va con otro cliente, en el caso de los proveedores.