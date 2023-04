Los productos agrícolas deshidratados que se venden hoy en día no tienen normas de calidad y no se sabe el contenido de humedad y nutrientes, debido a que no hay una Norma Oficial Mexicana (NOM) que lo regule. Por ello, investigadores chiapanecos buscan incidir en este tema con el desarrollo de un equipo que monitoree esos factores.

Heber Vilchis Braco, profesor investigador del Instituto de Investigación e Innovación en Energía Renovables de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), señaló que trabajan en un sensor óptico que pueda ser implementado dentro de los deshidratadores solares para productos agrícolas.

El objetivo es poder monitorear el contenido de humedad y nutrientes que van disminuyendo durante el proceso de deshidratación. Actualmente se encuentran en la fase desarrollo y en el estudio de los nutrientes y humedad bajo condiciones de laboratorio en frutos como el mango, mamey, manzana y piña.

Mencionó que hoy en día cuando los productores o comercializadores quieren deshidratar frutas las ponen al sol o usan secadores, pero para determinar que el producto perdió la humedad que creen conveniente tienen que abrir el secador, sacar el producto y pesarlo, resultando en un efecto que provoca que la fruta vuelva a absorber parte de la humedad del ambiente.

“No hay una seguridad de que el producto comercializado y consumido garantice un bienestar alimenticio”, comentó.

Hasta ahora han podido determinar que a diferentes temperaturas el porcentaje de humedad que se pierde está directamente relacionado a la masa, la cual es evaporada por la temperatura, a sustancias volátiles y también a algunos nutrientes que contienen los productos.

La siguiente etapa será monitorear los valores determinados en laboratorio, pero dentro de un deshidratador solar puesto en campo, y para ello necesitan de un aparato electrónico que han desarrollado con estudiantes de licenciatura y posgrado, gracias al financiamiento del Conacyt, a través de estancias posdoctorales.

También buscarán que el sensor pueda ser colocado en los deshidratadores y así alerte que el producto está en óptimas condiciones para su consumo, con base en los resultados obtenidos de laboratorio.