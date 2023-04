Morosidad de tarjetas se mantiene estable

El índice de morosidad por el uso de tarjetas de crédito se mantiene dentro de los niveles normales. Diego Pérez / CP

Según la banca comercial, el índice de morosidad por el uso de tarjetas de crédito se mantiene dentro de los niveles normales. Ante el panorama económico que prevalece, no sorprendería que incremente en los próximos meses, por la inflación y la baja de ingresos en algunos sectores.

Lo anterior lo manifestó el contador público certificado, René Cruz Montalvo, y añadió que el objetivo de los bancos siempre será la colocación de créditos, porque si los usuarios se atrasan van a pagar un doble interés, el normal del crédito, más el moratorio y gastos financieros de cobranza.

Panorama

Explicó que si un usuario no paga un crédito que solicitó a un banco, al tratarse de una cuenta comercial que la tendría que regir el código de comercio y la ley general de títulos de operaciones de crédito, por lo tanto el proceder dependería de lo que establecen.

Al ser un un crédito comercial, aun cuando pueda haber un litigio o demanda por parte del banco hacia el usuario que tiene el adeudo, difícilmente alguno de los usuarios va pisar la cárcel por un crédito no pagado.

Consecuencia

La sanción primaria o directa en este caso, es la afectación del historial de crédito al ser registrado en el Buró de Crédito, lo que impide que pueda solicitar nuevos créditos en el futuro con otras instituciones, por varios años.

Mencionó que incluso si un usuario no paga un crédito, si la institución bancaria ofrece a través de un gestor un descuento en el pago total del adeudo, aun pagando de esta forma no quita la mancha en el historial de crédito y se mantiene en el Buró como no apto para financiamientos hipotecarios, tarjetas de crédito o tarjetas departamentales.

El contador mencionó que el banco puede también llegar al embargo, porque el usuario firma un contrato de crédito donde se estipula la cantidad, plazos, intereses y demás. Aunque para llegar al embargo es un proceso largo y jurídico que debe realizar el banco.

Por lo general, los bancos recurren a esos procesos en determinados montos de crédito, manejan tarifas internas y cuando son rebasadas porque representan una pérdida, amerita que inviertan en un aparato jurídico.