Mayo, mes con más días libres para los alumnos

Mayo es el mes en el que más se ausentan los estudiantes y maestros de las aulas por fechas oficiales y no oficiales, según el calendario escolar. Algunas solo para el nivel básico y otras para medio superior.

Se juntan dos puentes consecutivos, uno por el Día del Trabajo (lunes 1 de mayo) y otro por la conmemoración de la batalla de Puebla (viernes 5 de mayo). Después llega el Día de las Madres (10 de mayo), Día del Maestro (15 de mayo), Día del Estudiante (17 de mayo) y Junta de Consejo Técnico Escolar (26 de mayo).

Suspención de actividades

La presente semana, por ejemplo, será muy corta para el nivel básico, porque solo asistirán a clases martes, miércoles y jueves, pues el viernes 5 se suspenden nuevamente actividades por la conmemoración de la batalla de Puebla, para reincorporarse hasta el lunes 8 de mayo.

El 5 de mayo, si bien es de trascendencia histórica en México, no es un día feriado, por lo que trabajar en esta fecha no representa un pago doble, tampoco es obligación —por ley— que los trabajadores descansen.

Para la celebración del 10 de mayo, debemos saber que en 1914 se firmó la proclamación del Día de las Madres como fiesta nacional en México, aunque no fue establecido como un día de suspensión de clases, debido a que en las escuelas desde preescolar hasta bachillerato realizan festivales escolares; pero eso sí, no tienen actividades académicas.

Por ello, son muchas las empresas que otorgan el día a las mamás para que celebren su fecha especial o acudan a los festivales escolares, pero no se trata de un feriado obligatorio.

El Día del Maestro se celebra en México cada 15 de mayo, debido a que en 1917 un grupo de diputados, casi todos exmaestros, enviaron una iniciativa al Congreso para celebrar a los trabajadores de la educación.

Por lo general, las escuelas permiten a los maestros tomarse el día, solo si hay consenso, por lo que sería otro fin de semana largo, el tercero de mayo.

Inmediatamente llega otro día de celebración, pero no para todos los niveles educativos. Aunque no es la fecha oficial, la mayoría de las escuelas de nivel medio superior y superior toman el 17 de mayo como la celebración del Día del Estudiante, por lo cual algunos planteles deciden suspender clases, pero también hay otras instituciones que no.