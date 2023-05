Niños “hiperaburridos”, la nueva generación

El término de niñas y niños “hiperaburridos” surgió para referirse a aquellos menores que tienen poca o nula interacción con sus padres, abuelos y otros de su edad para jugar o hacer actividades de esparcimiento; por el contrario, pasan más tiempo viendo la televisión o jugando con el celular o tabletas.

La psicóloga infantil y psicoterapeuta Gestalt, Leticia Pérez de la Cruz, comentó que la pandemia generó más niños aburridos porque se la pasaban más tiempo en casa, y la principal herramienta de muchos padres para mantenerlos entretenidos fueron el celular, las tabletas y la computadora.

El aburrimiento se genera porque nadie de la familia convive y juega con ellos; los papás entre el trabajo y labores del hogar, los abuelos entre sus ocupaciones y en algunos casos sus limitaciones físicas por la edad no pueden jugar o dedicarles un corto tiempo del día.

Tiempo de calidad

No se trata de ponerse a jugar todo el día, pero no limitar la imaginación del niño, es decir, generar otro tipo de actividades para pasar tiempo juntos. El común de hoy es que los adultos no se involucran en la vida del niño, mas que para dar órdenes e indicaciones.

“Muchos adultos no se dan cuenta de que ellos mismos generan que los niños no interactúen (con los de su edad y con ellos) cuando ellos quieren; por el contrario, llega el punto que prefieren jugar con el teléfono, y se cuestionan por qué son así”, manifestó la especialista.

Destacó que es importante generar interacciones en la familia de manera horizontal y no vertical, es decir, no bajo una figura de autoridad y subordinación dando órdenes o indicaciones, tampoco condicionando; hay que dirigirse de manera adecuada.

Además, como papás deben generarse interacciones con los pares, a parte de la escuela y la casa; también deben promover reuniones de juego, en casa o en el parque, para que pueda aprender a socializar más fácil de acuerdo a su edad.

La especialista mencionó que es importante entender que los padres son clave para el desarrollo de la personalidad de sus hijos, y que lo que vivan en casa marcará sus conductas en el presente y futuro.