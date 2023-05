Tecnologías renovables son muy costosas

En México la transición a energías renovables es todavía un reto porque las tecnologías son bastante costosas debido a la baja demanda y que muchas no se fabrican localmente.

Existen plantas que utilizan combustibles fósiles, con una proyección a cierto número de años para funcionar, por lo que se tiene que comenzar a pensar y trabajar en nuevas alternativas para seguir produciendo energía.

Israel Herrera, director de la Red Internacional para Estudios de la Paz y el Desarrollo Sostenible, indicó que todo país necesita generar energía para llevar a cabo los diversos procesos de producción e industrialización, pero debe pensarse en nuevas formar de generarla.

Es importante considerar en cómo utilizar las tecnologías que ya existen para producir energías limpias y amigables con el medio ambiente. Hay centros de investigación que están trabajando en aprovechar la energía solar para las plantas de secado, cocinas ecológicas, baños secos y otros.

Sin embargo, para algunas sociedades todavía es difícil instalar y utilizar una de esas tecnologías en casa o una empresa. “Muchos lo que quieren es tener el desayuno rápido, no esperar 10-15 minutos en una estufa ecológica, lo queremos en 30 segundos, por eso usamos el horno de microondas”.

Fomentar un cambio en la mentalidad del colectivo social puede ayudar a una transición más rápida a tecnologías ecológicas, energías limpias y cuidar más el medio ambiente, y para ello deben sumarse los gobiernos, organismos internacionales, asociaciones y más.

Refirió que en el caso de los fraccionamientos, en las nuevas construcciones están apoyando poco el uso de las tecnologías ecológicas, “usualmente construimos en la misma forma, que es hacerlo barato, mas no en forma inteligente, como orientar las casas a cierto lado”.

Si se coloca en una construcción 30 centímetros más hacia arriba, contribuye a que la casa no absorba el calor y no se requiera de aire acondicionado o ventiladores; sin embargo, esos costos, aunque sean mínimos, las empresas no lo aplican.