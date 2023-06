Marchan periodistas por la libertad de expresión

Periodistas, reporteros y comunicadores chiapanecos marcharon este 7 de junio en el marco del Día (Nacional) de la Libertad de Expresión. En su andar solicitaron mayores garantías de seguridad en su labor diaria de informar y justicia para los periodistas, gremio del que varios miembros han sido asesinados en todo el país.

Dieron a conocer que desde el 2000, en México, han sido asesinados más de 150 periodistas, de acuerdo con la organización Artículo 19. El año 2022 es considerado el más mortífero para el periodismo en el mundo y México ocupó el segundo lugar con 15 periodistas muertos, solo detrás de Ucrania, un país que actualmente está en guerra.

En lo que va este año, en nuestro país se han registrado ya cinco periodistas muertos por su labor informativa. En Chiapas se tienen dos casos registrados: Mario Gómez, reportero asesinado en 2018 en Yajalón, y Fredy López Arévalo, asesinado en 2021.

Los periodistas y reporteros recordaron a todas las autoridades que la libertad de expresión está consagrada en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política, mientras que en el ámbito internacional está contemplada dentro del artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos de 1948.

En abril de 2021, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos dirigió una carta al secretario de Relaciones Exteriores de México, en la que destacó la necesidad de proteger a los periodistas contra la violencia.

Solicitó demostrar mayor compromiso con quienes integran el gremio para asegurar que puedan desarrollar su labor libre de intimidación, hostigamiento y ataques, así como una mayor mejora del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

“Hoy marchamos nuevamente, no solo para exigir justicia por los que ya no están, sino para que ya no sumen más casos de muertos por ejercer nuestra labor y se mejore el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”, versó el pronunciamiento de los manifestantes.