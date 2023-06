Marchan para que restituyan a maestros

Docentes, estudiantes, madres y padres de familia de la Escuela Secundaria Ricardo Flores Magón, ubicada en la colonia San José Terán, marcharon ayer viernes para pedir a las autoridades educativas que restituyan a dos maestros del plantel que fueron cesados, presuntamente por no respaldar las irregularidades cometidas por la directora, de quien ahora exigen su destitución.

Lidia Aguilar García, vicepresidenta del Comité de Padres de Familia, recordó que el problema está desde que inició el ciclo escolar, pues en su momento denunciaron diversas irregularidades supuestamente cometidas por la directora Noemí Robles Sánchez, sobre las cuales la Secretaría de Educación (SE) únicamente emitirá un oficio.

Reiteró que la comunidad escolar rechaza la presencia de la directora, debido a que las autoridades educativas permitirán que regrese al plantel. Aseguran que ella se movilizó dentro de la secretaría, encontrándose con la sorpresa de que dos maestros fueron cesados, presuntamente por defender sus derechos y por las declaraciones que han hecho padres y madres.

Destacan respaldo

Con el respaldo de maestros del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) es como lograron organizar una marcha el día de ayer viernes, con la intención de apoyar a los docentes destituidos, quienes siempre han estado presentes apoyando a los estudiantes y viendo por el bien de la escuela.

Reiteró que no existen elementos para que fueran cesados o retirados de la escuela, “fue por el simple hecho de ser líderes dentro de la escuela, que respaldan primero a los alumnos y a la comunidad escolar a partir de las manifestaciones de los papás”.

Si bien los padres y madres de familia se han pronunciado en diversas ocasiones, mencionó que las clases no se han suspendido porque la intensión no es perjudicar su educación, es decir, quizá pierdan solo un día de clases, pero no más.

Los padres de familia presentes en la manifestación mencionaron que, incluso, tienen conocimiento sobre que las horas de los maestros cesados, Ulises Velasco Ruiz y Juan Eduardo Rodríguez López, ya fueron asignadas a otros que están a favor de la directora.