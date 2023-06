Pocos materiales cumplen con normas de calidad

En los últimos años la producción de materiales industrializados para la construcción ha disminuido la calidad debido a que se ha enfocado a generar cantidad, pero no se aplican estándares de control de calidad con piso parejo, por lo que es difícil saber cuáles sí cumplen esas normas.

Por ejemplo, en la fabricación de los blocks para la construcción no hay ninguno que cumpla la norma de calidad y control, a excepción de una sola empresa en la capital chiapaneca; aun así no llega a cumplir en su totalidad todos los estándares y no llega a la calidad deseada.

Lo anterior fue señalado por Juan Porfirio Morales Pérez, secretario de la Academia de Tecnologías de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach).

“Se debe tomar mucho en cuenta la calidad de los materiales, pues en la materia prima hay mucha contaminación, los ríos, la arena, las gravas, todo tiene que tener un estudio adecuado para que se pueda lograr”.

Existen en el mercado varias marcas que venden materiales, no obstante, para el ciudadano promedio es difícil identificar cuál es de calidad. Hay que considerar que el factor principal debe ser la seguridad de las construcciones, lo cual impacta directamente en los usuarios.

Riesgos en zonas sísmicas

Cuando ocurre un sismo de moderado a fuerte, muchas casas y edificios sufren daños porque precisamente los materiales no son buenos y las técnicas aplicadas no fueron correctas para la zona sísmica en la que vivimos, por lo cual se deben cumplir todas las normas de calidad.

Se debe, dijo, hacer estudios periódicos generales para identificar cuáles son los mejores, los más seguros para utilizar, y sobre todo, los que causan menos efectos negativos al medio ambiente.

Morales Pérez explicó que la Academia de Tecnologías es un área en la que los estudiantes de todos los semestres realizan diversas actividades correspondientes a diferentes asignaturas.

La Academia se enfoca en la promoción de nuevas tecnologías de la construcción para formar arquitectos con perspectivas actualizadas y que se adapten a los contextos sociales, económicos y medioambientales, considerando que la producción de materiales industrializados genera un fuerte impacto ambiental.