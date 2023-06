NOM deben ser actualizadas, no canceladas

Al eliminar las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) en materia de salud se caería en el libre albedrío, es decir, el personal de salud haría lo que considere correcto para el paciente porque ya no existiría el marco normativo que establecen determinados tratamientos para cada enfermedad. Por ello, deberían ser actualizadas o sustituidas por otros reglamentos.

Lo anterior fue expuesto por James Gómez Montes, especialista en salud pública. Como ejemplo mencionó que se ha publicado que no hay suficientes medicamentos para el cáncer infantil, así que si una persona demanda porque su hijo falleció o no tiene medicinas, al no existir la norma correspondiente ya no tendría en qué basarse para reclamar el tratamiento que debe recibir.

Afortunadamente, refirió que recién la Secretaría de Salud federal emitió un pronunciamiento diciendo que las normas no serán invalidadas y que están analizando sustituirlas por otro tipo de normatividad, para que no de pie a disminuir la calidad de atención en salud.

Explicó que las Normas Oficiales Mexicanas funcionan como un instrumento técnico y legal en la atención y el tratamiento de diversos padecimientos. Estas van dirigidas al personal de salud en general, del ramo público y privado, las cuales también pueden ser consultadas por la población.

Guía legal

Para el personal de salud, en general, constituyen una guía de manejo integral de los pacientes, pues al ser elaboradas por un grupo de expertos en las diversas áreas de la medicina, funcionan como marco normativo para saber cómo abordar cada padecimiento y qué tratamiento suministrar.

También se convierte en una guía legal para los pacientes al poder verificar a través de esas normas que el tratamiento que están recibiendo en un centro de salud es el correcto; de no ser así, se puede reclamar al médico y, en su caso, actuar de forma legal interponiendo una queja o denuncia.

Destacó que lo que establecen las normas oficiales es lo mínimo que el personal de salud puede hacer por sus pacientes, si pueden hacer más es positivo, pero nunca pueden hacer menos de lo que dicen, siendo eso de observancia obligatoria por todos a nivel nacional.