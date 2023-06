Percepción negativa pese a superpeso

Para entender la situación económica de México y el efecto del llamado superpeso, que refiere al aumento del valor de la moneda mexicana frente al dólar, y la gran pregunta sobre por qué la economía no mejora, es necesario analizar una serie de factores internos y externos, comentó el contador público certificado, René Cruz Montalvo.

Hay que analizar primero al Banco de México (Banxico), el cómo desde su perspectiva protege la economía de la inflación y de las variaciones en la paridad peso-dólar, con una tasa de interés de referencia de 11.25 %, que se esperaría comience a bajar con la depreciación del dólar.

Sin embargo, ha dicho que no bajará porque hay incertidumbre en la económica global, que ha dado pie a la recuperación del peso frente al dólar, pero que no es suficiente debido a que en México la percepción del empresariado y de la ciudadanía es que la economía no mejora y que los productos siguen subiendo.

Factores externos

“Debe haber alguna información que no conocemos, que puede partir de la macroeconomía relacionada con el Banxico, y por eso hay cierta protección, porque la lógica indica que si tienes una mejor moneda la inflación debería bajar, porque esto tiene que ver más con factores externos”.

Desde su percepción, dijo que lo que es cierto es que el gobierno mexicano y el empresariado deben ser cautelosos porque, así como se ha recuperado la paridad peso-dólar, puede perder en cuestión de días o meses.

Lo más real es que los sectores más afectados son los que tienen que ver con el comercio exterior; por ejemplo, la harina para tortilla, que cada vez es más cara, es porque el maíz es más caro debido al aumento de los fertilizantes que vienen de Rusia, un país en conflicto.

El contador señaló que hay más dudas que certezas en cuanto a que se pueda llegar a una inflación de 3.5 +/- 1, como está pronosticado desde el año pasado, porque si bien ha ido a la baja lentamente, será complicado, considerando que estamos a mitad de año y oscila en 5.80.

Refirió que el movimiento político electoral que está iniciando, previo a las elecciones de 2024, también influye en el manejo de los costos monetarios y la percepción económica ciudadana porque se requiere crear la perspectiva interna para los votantes de que el panorama es positivo, estable y hay crecimiento.