AD FC completa un increíble año 2022

Lo que comenzó simplemente como un reto para los integrantes, pronto se convirtió en uno de los planteles más completos de Futbol 7. Acceso Directo FC surgió en el 2022 y a pesar de ser novato consiguió tres campeonatos. Ahora, con un cuadro más armado, buscarán un 2023 con más éxitos.

El equipo se formó a mediados del año, con la intención de probar suerte en el Futbol 7. El principal objetivo del club era no quedar en el último peldaño del certamen dominical organizado por la Liga Palapa Fut 7. La primera sorpresa llegó en el debut, cuando se anotaron su primer triunfo, para sorpresa de propios y extraños.

Si bien es cierto que en el primer mes hubo altibajos en el campeonato local debido a que la plantilla perdió a varios jugadores y adquirió nuevos que no entendían el sistema de juego, todo fue mejorando y en agosto conquistaron su primer título en el cuadrangular Roberto Calvo Fonseca, el cual les dio confianza.

Un par de meses más tarde, luego de alcanzar la clasificación en el torneo dominical, comenzaron a creer en su potencial y, frente a todo pronóstico, conquistaron la Copa para lograr su segundo trofeo, el cual obtuvieron al vencer a Titanes en la gran final de la competencia.

El tercero y último “scudetto” llegó en el certamen estudiantil realizado en la Preparatoria No. 2 del Estado, derrotando a Royce Boys en la Copa Campeón de Campeones. El partido culminó con una victoria de 1-0, con el solitario tanto anotado por Daniel Macal y una exhibición magnífica del nuevo guardameta Carlos Gómez.

Pero no todo ha sido miel sobre hojuelas, ya que en su último intento de conquistar un nuevo galardón no pudieron dar una buena exhibición y quedaron en el último puesto del cuadrangular navideño organizado por la Liga Palapa Fut 7, en la cual no consiguieron ganar ni un solo partido.

Con una base ya bien estructurada y con refuerzos de calidad que llegaron a sumarse a este cuadro, el panorama del 2023 luce alentador para los jóvenes de AD FC, que irán tras más éxitos apostando por el buen Futbol, la amistad y la humildad en cada justa en la que compitan.