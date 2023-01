León quiere rugir en su regreso a la liga

León Filial Tuxtla afrontará el próximo domingo la jornada número nueve de la Liga del Sureste MX en su cuarta división. Los dirigidos por Sergio Nicolás arrancarán el año 2023 en su casa, por lo que intentarán a como dé lugar llevarse el triunfo contra un Aexa que aún no ha perdido en lo que va de la competencia.

Ciudad Universitaria de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) abrirá nuevamente sus puertas para recibir el regreso de la actividad con un juego entre dos clubes que se han convertido en los mejores del estado. El partido comenzará en punto de las 10:00 horas y será dirigido por el árbitro central Roger Paniagua.

Aexa, que continúa invicto en la justa, concluyó su último encuentro del año con una victoria sobre la mesa, ya que a pesar de tener la ventaja en el marcador, los rivales se retiraron del campo por falta de jugadores. De este modo, se decidió que el duelo terminara en 3-0 a favor de los transportistas.

León ha tenido que batallar más al no tener un inicio deseado. No obstante, en la recta final logró recomponer el camino y se estacionó en los primeros cuatro lugares de la tabla general. En su último partido, los Panzas Verdes superaron a Tapachula, pero al igual que sus futuros rivales, fue porque los del Soconusco no se presentaron, debido a que el autobús que los iba a transportar tuvo una falla mecánica. La dirigencia les dio el triunfo con un marcador de 3-0 que los mantuvo entre las primeras cinco posiciones de la general.

Al ser ambas reconocidas escuelas de formación en la capital chiapaneca, en este compromiso se jugarán más que los tres puntos, pues existe una rivalidad que hace que quieran llevarse la victoria a toda costa. Por esta razón, los elementos que afrontarán esta contienda intensificaron los entrenamientos de la semana para llegar de la mejor forma.