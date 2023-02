“4 Pilas” completa el Ultramaratón con lesión

Luego de haber sufrido una caída debido a las malas condiciones de la pista, Óscar de los Santos decidió terminar el circuito del Ultramaratón Non Stop 2023, que se celebró en Isla Mujeres, Quintana Roo. El chiapaneco terminó en la décima posición, a pesar de haberse encontrado en las primeros lugares antes del incidente. Al final fue Roberto Meier, de Jalisco, quien se quedó con el campeonato de esta quinta edición de la justa.

El ultramaratonista conocido como “4 Pilas 100K” tuvo un desempeño perfecto en las primeras horas y se mantuvo en primero y segundo puesto por más de media carrera. Para su mala fortuna, y debido a las malas condiciones de la pista, el corredor se tropezó con una punta de acero que servía de soporte a una antigua lampara ubicada a 20 metros de la meta.

“Cuando levanté la vista no alcancé a librar el obstáculo, me caí con un fuerte dolor de pie”, afirmó Óscar, sin saber que se trataba de un esguince de tobillo. Debido a sus ganas y a todas las personas que creen en él, se levantó y aun con la intensa molestia logró completar el circuito.

De los Santos concluyó en la décima posición del campeonato con un total de 182.5 kilómetros recorridos en las 24 horas de la competencia. Cabe señalar que el de Chiapas no fue el único afectado por las malas condiciones de la pista, pues el campeón Roberto Meier se cayó en la misma zona, aunque no sufrió ninguna lesión. Asimismo, otros competidores afirmaron que no hubo buena iluminación.

Al respecto, el mismo director de Deportes de la ciudad, Natanael Gallegos Salinas, se lamentó por los hechos suscitados y prometió que para la próxima contienda arreglarán estos detalles para que no vuelvan a ocurrir incidentes de este tipo.