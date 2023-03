Ocelotas cae pero no pierde el liderato general

En su último duelo de la fase regular de la Liga Municipal de Baloncesto Tuxtla Gutiérrez, sufrió una derrota frente a Don Chalo y su Pandilla, por lo que se terminó su racha de diez partidos ganados de forma consecutiva.

Don Chalo y su pandilla puso fin a la racha de victorias de Ocelotas con un marcador de 38-44. El encuentro se celebró en el auditorio municipal Efraín Fernández Castillejos. A pesar del descalabro, las universitarias se mantuvieron entre los primeros lugares y accedieron a la semifinal de manera directa.

Los dos primeros puestos de la clasificación afrontaron la fecha 12 con la intención de quedarse con la posición de honor. Don Chalo y su Pandilla buscaba la hazaña, pues al haber perdido un juego, debían vencer a sus contrincantes por una diferencia mayor de 20 puntos para llegar a la cima de la general. De este modo, salieron con hambre de triunfo y desde los primeros minutos sumaron unidades en la pizarra.

El talento de Ocelotas apareció de manera inmediata y con jugadas de velocidad lograron empatar. El duelo se mantuvo tan apretado que los dos planteles rebasaban al rival, pero en cuestión de minutos volvían a perder la ventaja. Así se desarrolló hasta que comenzaron a apretar en los últimos minutos.

El cansancio fue el factor principal que mermó el juego de las universitarias, que a cinco minutos del final quedaron rezagadas y ya no llegaban a la zona del contrario. Esto fue bien aprovechado por las que en ese momento llevaban la ventaja y comenzaron a ampliar la diferencia en el tablero.

Para cuando las líderes quisieron reponerse, al final el tiempo no les alcanzó y terminaron con una dolorosa derrota de 38-44. Para su fortuna, los contrincantes no consiguieron los puntos necesarios y la victoria no les bastó para quedarse con la primera plaza de la tabla general. Ocelotas pasará de manera directa a las semifinales, mientras que Don Chalo y su Pandilla se medirá con Pink Warriors.