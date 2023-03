Regresan los remates de la Liga Municipal OMA

Caña Hueca y el auditorio municipal Efraín Fernández Castillejos serán las sedes que reciban el regreso a la actividad de la Liga Municipal Oficial Profesor Alfredo Ovilla Martínez, este sábado a partir de las 8:00 horas. Con más de 15 encuentros pactados, en las ramas femenil y varonil, el torneo reanudará sus acciones del Campeonato 2023. Los equipos de primera y segunda división querrán retornar con un triunfo para sumar puntos en la tabla general.

Para comenzar las emociones, a las 8:00 horas, Secretaría de Educación buscará seguir con el buen paso cuando se enfrente a Valquirias, plantel que es conocido por su buen juego, pero que en esta nueva edición no ha demostrado su mejor cara. El partido se llevará a cabo en las cancha número uno del polideportivo Caña Hueca.

Una hora más tarde, en el mismo lugar, ADN Voley querrá continuar por le buen camino y esta vez le toca medirse con Freyas en el compromiso correspondiente a la segunda división femenil. Ambas sextetas son nuevas, por lo que todavía no han desplegado todo su potencial en la justa. En la misma categoría, Adlers buscará frenar a Panteras, a partir de las 10:00 horas.

Las actuales campeonas de la primera división llegan a esta fecha luego de haber perdido la semana pasada; en consecuencia, no están buscando quién se las hizo sino quién se las pague y querrán que Cinalex las ayude a regresar a la senda de la victoria. El duelo se disputará en la cancha número 2.

Para la rama varonil la sede será distinta; los jugadores afrontarán su regreso a la escena en el auditorio municipal Efraín Fernández Castillejos. El capítulo inicial arrancará a partir de las 9 de la mañana con el cuadro de Adlers Jr. contra Scorpions. Una vez finalizado, tocará el turno de verse las caras a Mezcalapa y Ardillas, subcampeón del certamen que ha vuelto en busca de la corona.

El rey de la categoría tendrá una semana fácil; su rival será Transportes B, que de momento no ha podido despertar y no representa un peligro real para Zenit Kazán. Sin importar esto, dejaron en claro que asistirán con la plantilla titular para asegurar el triunfo y permanecer en lo más alto, pues dicho plantel todavía no ha conocido la derrota en la actual campaña.

Los enfrentamientos en ambos escenarios serán con acceso gratuito para que más personas se acerquen y disfruten todas las acciones que se tienen programadas para esta nueva semana en la Liga Oficial Municipal.