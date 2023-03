Blue Demon triunfa en el Roma

En la pelea estelar, Blue Demon se alzó con la victoria en compañía de Ciclón Ramírez Jr., en el Deportivo Roma. El triunfo vino por medio de la descalificación de sus rivales, Herodes Jr. e Hijo del Solitario, quienes al no poder con los técnicos y ante la presión del público, hicieron de las suyas sin percatarse de que el réferi estuvo atento en todo momento y se dio cuenta de la falta cometida. Esa misma noche se celebró la contienda por el Campeonato Estatal de Parejas, que no cambió de manos.

Desde los primeros momentos de la pelea, la leyenda viviente supo ganarse a la afición con llaves y contrallaves aplicadas a sus contrincantes. Su pareja en esta cartelera, Ciclón Ramírez Jr., también interactuó y formaron una mancuerna que domó a sus oponentes del bando de los rudos.

Tanto Herodes Jr. como Hijo del Solitario comenzaron a desesperarse al no poder arremeter a sus víctimas, y en muchas ocasiones terminaron debajo del ring, pues los técnicos demostraron superioridad. Aunado a esto, la gente que se encontraba en las gradas en todo momento apoyó al Demonio Azul, situación que molestó a los menos aclamados.

Justo cuando estaban a punto de perder la batalla por todos los golpes que habían recibido, Solitario no aguantó la presión y cometió una falta en contra del legendario luchador. Esta situación fue vista por el réferi encargado, quien no dudó y descalificar a la pareja de “bandidos”. Al no poder hacer nada, fueron retirados del ring entre abucheos.

Demon y Ciclón agradecieron a los aficionados su compromiso, pues desde los minutos iniciales no permitieron que los rudos hicieran de las suyas. Los técnicos fueron aclamados una vez que fue decretada su victoria, en un Deportivo Roma que se entregó ante estos dos atletas.

En la misma función se disputó el Campeonato Estatal de Parejas, entre la Facción Ultraviolenta (actuales monarcas) y los retadores denominados Los Galácticos. Los chiapanecos derrotaron a los provenientes de la Ciudad de México y retuvieron los cinturones. Además, la pareja ganadora retó a los perdedores a apostar el título de tercias, que se encuentra en la propiedad de los “galácticos”.

Otro de los espectáculos más destacados fue el de la pugna por la Copa Clinimed, en la que participaron estrellas locales como Sangre Chamula, Arjen, Arion, Marinero solitario Jr., Lluvia de Estrellas y Zicarú. El trofeo presentado por el doctor Mario Guirao causó revuelo entre los competidores, quienes mostraron sus mejores habilidades para quedarse con este.

Al final fue Sangre Chamula quien se adjudicó el triunfo, luego de casi una hora de actividad dentro y fuera del cuadrilátero. Cabe señalar que Zicarú se llevó un premio especial debido a una plancha realizada desde una estructura del recinto. Esto encendió a más de un aficionado, y al final todos agradecieron la entrega de cada uno de los combatientes.