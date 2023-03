Zenit Kazán no quiere soltar el liderato

Con un marcador de 25-15 y 25-19, Zenit Kazán volvió a vencer en una jornada más de la primera división varonil de la Liga Municipal Profesor Efraín Fernández Castillejos. El duelo, efectuado en la cancha 2 de Caña Hueca sirvió para que los campeones demostraran quién manda en el certamen. En la rama femenil, Instituto Hispano volvió a ganar y permanece en la cima de la contienda.

Los actuales monarcas de la máxima categoría llegaron al encuentro en el papel de los favoritos, pues su oponente era el recién ingresado Instituto Hampton. Por esta razón, se mostraron confiados desde los primeros minutos del primer capítulo. Gracias a su buena combinación, los elementos pudieron adelantarse rápidamente en el resultado y conquistaron el primer set con un contundente 25-15.

La diferencia de diez puntos hizo dudar a los espectadores, quienes pensaron que los novatos no iban a preocuparlos en la parte final. No obstante, al estar obligados a ganar, hicieron algunos cambios intentando mejorar, si bien esto no fue del todo acertado, pues la desesperación se apoderó de los jugadores que completaron la sexteta de los estudiantes.

Aunque se acercaron en el marcador, al final las cosas no fueron diferentes y los actuales líderes de la tabla general se llevaron también el segundo episodio, con un 25-19 que les decretó el triunfo. Con esta victoria, la plantilla volvió a demostrar su hegemonía en busca de convertirse en bicampeón del Campeonato 2023 Guadalupe Arellano Espinoza.

Las líderes

Una vez que recompusieron su camino tras la derrota, en esta nueva fecha del torneo femenil las cosas se mantuvieron de la misma manera para Instituto Hispano, líder del sector. Esta vez pasaron por encima de Orquídeas por 25-21 y 25-14. Al igual que su contraparte varonil, ellas se mantienen como líderes y aspiran a adueñarse con la corona de la competencia.

En el primer set se vivió uno de los duelos más parejos. Cada vez que un plantel se adelantaba por un punto, las rivales lograban disminuir esa diferencia y darle la vuelta. Cuando parecía que las experimentadas volverían a caer, comenzaron a adelantarse y se llevaron la primera parte por tan solo cuatro puntos.

Con la confianza de haber ganado uno de dos sets, otra vez Instituto Hispano volvió a confiar en sus capacidades y no tuvo problemas con sus oponentes. Al final se adjudicaron el segundo asalto con un 25-14 en el marcador y asestaron su segundo triunfo al hilo, luego de haber sufrido un descalabro.

Con esta victoria, la plantilla seguirá en lo más alto de la tabla general y buscará quedarse con el título para demostrar su superioridad ante los demás planteles que compiten en este certamen.