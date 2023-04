Dojo Kaizen, un recinto para campeones

El Dojo Kaizen perteneciente a la Asociación Shotokan de Karate Do México, ubicado en la capital chiapaneca, volvió a dar de que hablar luego de que su integrante Frida Camila Guillén ganara un lugar en los Juegos Nacionales Conade 2023. El recinto deportivo, bajo la dirección de la sensei Mara Díaz Cruz, alberga a muchos competidores llenos de talento y un sinfín de historias de éxitos.

A finales del mes de marzo, Frida Camila Guillén viajó a Mérida, Yucatán, para participar en el evento macrorregional de los Juegos Conade; su participación comenzó con el pie derecho, pues un triunfo la catapultó a la pelea por las primeras posiciones en busca de estar en la siguiente fase.

La karateca se quedó sin las posibilidades de pelear por los primeros dos puestos, pero en su última oportunidad derrotó a Yetsari Hernández Ruíz (de Puebla) y obtuvo la tercera plaza.

Aunque el galardón ya era un éxito, esto no era lo único, pues al ser de las mejores tres, también consiguió una lugar en la última etapa en donde asisten los mejores competidores del estado. Para la recién seleccionada nacional este logro es uno de los más importantes, pues afirma que desde muy pequeña se preparó para llegar a este momento y no piensa desaprovecharlo.

“Desde que comencé en esto mi objetivo siempre ha sido llegar hasta el límite, el no rendirme, el mejorar día con día; cuando supe de que podría estar en la etapa regional, estuve muy contenta pero al saber que había más camino mis objetivos cambiaron y ahora estoy feliz de haber conseguido mi primer nacional”, compartió.

Sobre su participación en el regional, la competidora fue autocrítica y admitió que el nerviosismo fue algo que le costó en sus primeros combates, sin embargo logró adaptarse y aunque aseguró que la competencia fue muy pareja, no está satisfecha y buscará llegar más lejos en su próxima contienda.

“Los nervios siempre van a estar presentes, tienes que aprender a lidiar con ellos, fue una experiencia muy buena donde poco a poco mides tus capacidades contra otros competidores; es un nivel muy avanzado, pero con dedicación pudimos lograrlo y ahora vamos por más”, aseveró.

Faltan varias semanas para que la competidora tenga que hacer maletas de cara al próximo destino, por lo que aún tendrá tiempo suficiente de entrenamiento en el que buscará pulir sus puntos débiles y mejorar sus técnicas a fin de una mejor participación, pues ahora no solamente estará representando a su dojo y su ciudad, sino que también estará combatiendo por todo un estado, pues será la representante de Chiapas. Lo anterior, afirma no es una carga para ella pues está contenta con lo obtenido y es sabedora de que “la práctica hace al maestro”.

“Este nacional es mi primera participación en Juegos Conade, es algo que me tiene muy emocionada, cuando me avisaron no lo pude creer y aunque estoy consciente de que estarán los mejores y será mucho más difícil, también entiendo que con dedicación y esfuerzo, espero obtener los mejores resultados”, expresó.

Sobre sus familiares, entrenadora y el dojo en general, la joven tuxtleca dejó en claro que la mayoría de las veces son ellos quienes la apoyan para no fallar y en cada una de las competencias, cuando siente que está a punto de rendirse, los buenos momentos que ha vivido la ayudan a salir adelante.

Dojo Kaizen

El 5 de abril de 2016, Mara Díaz Cruz decidió abrir un sitio que sirviera para formar campeones, es por eso que desde ese día se hizo con un espacio dedicado 100 % a enseñar karate. Sin saber lo que le esperaba, comenzó a reunir jóvenes cercanos a la región para compartirles sus experiencias. De poco a poco, según comentó, los nuevos atletas —quienes llegaron con nulos conocimientos— dieron muestras de sus habilidades a tal grado de estar a punto de convertirse en cinta negra.

Una vez visto lo anterior la entrenadora no se quiso quedar atrás, es decir, al ver que lo que comenzó como un sueño se convirtió en una realidad, ella también hizo lo propio y avanzó en cuanto a sus grados de conocimiento. Luego de varios exámenes y competencias, actualmente es tercer dan cinta negra y se encuentra a pocos meses de convertirse en cuarto dan.

En entrevista exclusiva para Cuarto Poder, la excompetidora dejó en claro que a pesar de que en el lugar se han superado muchas expectativas y se han obtenido múltiples logros, ella continuará con el camino de la preparación para que todos los que están bajo su batuta puedan continuar con su desarrollo en la disciplina y no se queden estancados.

“Cuando iniciamos, lo hicimos pensando en grande, la intención siempre fue la de formar campeones, en ayudar a aquellos que lo deseen; de menos a más fuimos consiguiendo los resultados y eso me motivó a seguir avanzando, continué mi preparación y aún seguimos con las mismas ganas de avanzar”, decretó.

El logro de Camila Guillén fue un gran éxito que emocionó a todos los que forman parte del lugar, pues a pesar de que solo una podrá participar en la contienda nacional, esto ayudará a que nuevamente se voltee a ver el karate en Chiapas y ella, al pertenecer al lugar, también será un motivante para que sus compañeros busquen en las próximas justas ser ellos quienes triunfen.

“El karate ha estado en un estado de pausa por al menos cuatro años, dos de ellos a causa de la pandemia y dos más por algunas cuestiones de la asociación. Ahora que volvemos a tener la oportunidad, era necesario conseguir este tipo de triunfos para que los demás estados vean que en Chiapas tenemos talentos… Esto también le servirá a todos los compañeros de Camila, quienes seguramente buscarán igualar sus pasos”, comentó la catedrática.

Sobre los entrenamientos que se llevarán a cabo dentro de las instalaciones, la sensei dejó en claro que se continuará con la misma tónica, pues a pesar de que una de ellas ya consiguió un galardón importante, “la filosofía del karate es la misma para todos y lo primordial es formar buenos seres humanos”.

Siguiendo los pasos

La noticia del pase nacional de Camila retumbó en todos los pasillos del dojo ubicado en el oriente de la ciudad capital. Esto hizo eco en cada uno de los estudiantes quienes afirman estar orgullosos de su compañera. Desde los más pequeños que se están integrando hasta aquellos que ya se encuentran en niveles más avanzados, entrenan con la ahora competidora nacional en busca de mejorar sus habilidades.

En las próximas semanas se llevarán a cabo actividades internas en donde los estudiantes tendrán la oportunidad de demostrar las habilidades ante la sensei y la ahora competidora nacional, quienes les ayudarán a mejorar cada una de ellas para convertirse en los próximos representantes de un recinto diseñado para puros campeones.