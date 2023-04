El Campeonato Estudiantil ya tiene fecha de inicio

Las selecciones ya disputaron el Interprepas, por lo que llegarán en un óptimo nivel. Diego Pérez/CP

A partir del 19 de abril, las instituciones de educación media participarán en el Campeonato Estudiantil 2023, organizado por la Secretaría de Educación, a través de la Dirección de Educación Media. El Colegio Fray Víctor María Flores fue elegido como la sede oficial de este evento que reunirá a más de una decena de preparatorias del estado de Chiapas.

La competencia se dividirán en las ramas varonil y femenil. Los equipos de mujeres conformarán dos grupos, y los dos mejores de cada grupo accederán a la siguiente ronda. El sector A lo integran los cuadros de Preparatoria No. 1 Tuxtla, Preparatoria No. 1 Tonalá, La Salle y Preparatoria No. 2 Tuxtla. En el B estarán IFVMF, Soyatitán, Preparatoria No. 1 Tapachula, Las Rosas y Preparatoria No. 1 Coita.

Las escuadras varoniles formarán tres grupos. En el A se ubican Tonalá, Juan Sabines Suchiapa, Tiltepec e IFVMF; el B estará conformado por Preparatoria No. 1 Coita, La Salle, Preparatoria No. 1 Tapachula y Preparatoria No. 2 Tuxtla; para cerrar con el C, integrado por las escuelas de Margaritas, Simojovel, Preparatoria No. 3 Tapachula e IFVMF.

Los juegos de jornada regular se realizarán los días 19 y 20 de abril, mientras que los enfrentamientos de eliminación directa se celebrarán el 21 del mismo mes. La única cancha que albergará los partidos es la del Colegio Fray Víctor, anteriormente conocido como Colegio de Niñas.