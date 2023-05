Tucanas Master consigue un triunfo sufrido

La nueva jornada de la Liga Municipal Oficial de Voleibol dejó resultados inesperados, como el descalabro de Instituto Hispano frente a Tucanas Master, con marcadores de 25-6, 8-25 y 15-12. Ambas plantillas se convirtieron en protagonistas y estelarizaron el mejor partido de la semana del Campeonato de Liga Guadalupe Arellano Espinosa.

Caña Hueca fue sede de una fecha más del torneo. Tucanas Master llegó a este encuentro con la encomienda de llevarse la victoria, por lo que comenzó a buscar puntos desde los remates iniciales. Karla Herrera fue el elemento más valioso al terminar las jugadas y conseguir más de 13 unidades en el primer capítulo.

Instituto Hispano no se quiso quedar atrás, pero con esa diferencia en el marcador, comenzó a dar por perdido el set y no metió las manos. La primera parte concluyó con un contundente 25-6 a favor de Tucanas, que prácticamente dejó sobre la lona a sus oponentes. A pesar de esto, el segundo episodio no fue nada similar al primero. Las escolares supieron venir de atrás y alargaron el juego con un 8-25 en el tablero.

Para la muerte súbita el nerviosismo se hizo presente. Ambas sextetas se enfocaron en no cometer errores y dejaron de atacar. El duelo se volvió más lento y no había un claro favorito para quedarse con el triunfo. Ante la sorpresa de todos, las “masters” sacaron la casta y al final, por solo tres puntos de diferencia, se adjudicaron la victoria (15-12).

Con este el resultado Instituto Hispano suma su tercer descalabro, situación que lo ha alejado del primer puesto, en donde se encuentra su archirrival, Secretaría de Educación, sexteta que sueña con quedarse con el campeonato.

Otros resultados

Cinalex sigue con paso firme y logró derrotar a Guerreras en tan solo dos episodios del partido. En el primero alcanzó los 25 puntos, luego de haber recibido 22, mientras que en el segundo tuvo algunos problemas pero concluyó con un 30-28 a su favor.

Diamantes pasó por encima de Ave Fénix en tan solo dos sets. Con marcadores de 25-12 y 25-15, sumaron otro éxito que las ayudará a escalar posiciones en busca de jugar la ronda de “playoffs” en el Campeonato de Liga 2023.

PJF y Hampton también sorprendieron a propios y extraños con sus habilidades. Su buen nivel hizo que llegaran hasta la muerte súbita. Al final, los primeros se llevaron el botín y regresaron a la senda de los ganadores.